Глава ФНС назвал условие отмены НДФЛ для бедных россиян

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров допустил отмену подоходного налога для бедных граждан, но только в том случае, если бюджетная система РФ при этом останется сбалансированной.

Отменить подоходный налог для бедных россиян возможно, однако, лишь в случае сохранения сбалансированности бюджетной системы РФ. Соответствующее заявление сделал глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров.

По его словам, при оценке возможности для отмены НДФЛ для ряда граждан страны необходимо учитывать наличие соответствующих возможностей. В эфире программы Владимира Познера Егоров напомнил, что поступления подоходного налога пополняют региональные бюджеты. Он согласился, что отменить НДФЛ для тех россиян, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, было бы неплохо, если система сможет это позволить.

Глава ФНС указал на необходимость соблюдения баланса налоговой системы. Идея о повышении налогообложения для богатых россиян также необходимо оценивать весьма внимательно, поскольку такое решение в случае его принятия приведет к дополнительным издержкам как для бюджета, так и для налогоплательщиков, пояснил он. Если подойти к реализации этого предложения аккуратно и сбалансировано, оно может оказаться весьма правильным, однако, нужно оценить издержки. Егоров уточнил, что в случае введения в России прогрессивной шкалы, налогоплательщики должны будут самостоятельно декларировать свои доходы и обращаться с декларациями в налоговую службу, что для значительной доли россиян может быть весьма затруднительно. Это значит, что многие граждане вынуждены будут прибегать к услугам налоговых консультантов. Кроме того, налогоплательщикам придется самостоятельно заранее копить деньги для уплаты налогов.

Отметим, что в настоящее время в России работает плоская шкала НДФЛ. Это значит, что налоговая ставка не зависит от уровня дохода россиян – все граждане платят 13% от своего заработка. При этом в большинстве случаев этот налог граждане платят не самостоятельно - необходимая сумма, как правило, удерживается работодателем при выплате заработной платы.

Такая шкала является конкурентным преимуществом российской юрисдикции, заявляет Даниил Егоров. Он поясняет, что граждане с высоким уровнем доходов максимально мобильны.

Таким образом, перед государством встает непростой выбор, указывает глава ФНС. С одной стороны, речь идет о стремлении к справедливости и введении большей налоговой ставки для богатых людей. С другой стороны, страны конкурируют за состоятельных граждан, поскольку это формирование центра жизненных интересов, инвестиций в экономику и, как следствие, также больше налогов, подытожил он.