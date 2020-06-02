Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою ...
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Главная / Аналитика

Глава ФНС назвал условие отмены НДФЛ для бедных россиян

02 июня 2020, 21:55  •  70 • Аналитика
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров допустил отмену подоходного налога для бедных граждан, но только в том случае, если бюджетная система РФ при этом останется сбалансированной.
Отменить подоходный налог для бедных россиян возможно, однако, лишь в случае сохранения сбалансированности бюджетной системы РФ. Соответствующее заявление сделал глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров.
По его словам, при оценке возможности для отмены НДФЛ для ряда граждан страны необходимо учитывать наличие соответствующих возможностей. В эфире программы Владимира Познера Егоров напомнил, что поступления подоходного налога пополняют региональные бюджеты. Он согласился, что отменить НДФЛ для тех россиян, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, было бы неплохо, если система сможет это позволить.
Глава ФНС указал на необходимость соблюдения баланса налоговой системы. Идея о повышении налогообложения для богатых россиян также необходимо оценивать весьма внимательно, поскольку такое решение в случае его принятия приведет к дополнительным издержкам как для бюджета, так и для налогоплательщиков, пояснил он. Если подойти к реализации этого предложения аккуратно и сбалансировано, оно может оказаться весьма правильным, однако, нужно оценить издержки. Егоров уточнил, что в случае введения в России прогрессивной шкалы, налогоплательщики должны будут самостоятельно декларировать свои доходы и обращаться с декларациями в налоговую службу, что для значительной доли россиян может быть весьма затруднительно. Это значит, что многие граждане вынуждены будут прибегать к услугам налоговых консультантов. Кроме того, налогоплательщикам придется самостоятельно заранее копить деньги для уплаты налогов.
Отметим, что в настоящее время в России работает плоская шкала НДФЛ. Это значит, что налоговая ставка не зависит от уровня дохода россиян – все граждане платят 13% от своего заработка. При этом в большинстве случаев этот налог граждане платят не самостоятельно - необходимая сумма, как правило, удерживается работодателем при выплате заработной платы.
Такая шкала является конкурентным преимуществом российской юрисдикции, заявляет Даниил Егоров. Он поясняет, что граждане с высоким уровнем доходов максимально мобильны.
Таким образом, перед государством встает непростой выбор, указывает глава ФНС. С одной стороны, речь идет о стремлении к справедливости и введении большей налоговой ставки для богатых людей. С другой стороны, страны конкурируют за состоятельных граждан, поскольку это формирование центра жизненных интересов, инвестиций в экономику и, как следствие, также больше налогов, подытожил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
02 июня 2020, 03:55
Хочешь мяса – скушай пулю: антисоветская трагедия
02 июня 2020, 07:55
Генералы-антиподы: Ефремов и Власов
02 июня 2020, 06:55
«Я не могу дышать!» Полицейский произвол и карантин как поводы для революции
02 июня 2020, 10:55
Танцы на ближневосточных граблях
02 июня 2020, 18:55
О составе стелс-покрытия истребителей 5-го поколения: разработки и проблемы
02 июня 2020, 19:55
Корабль Crew Dragon в космосе, а что с нашим «Орлом»: космическая конкуренция
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 июня 2020, 02:55
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
02 июня 2020, 10:55
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
02 июня 2020, 00:55
Секретные военные карты русских оказались на вооружении у Госдепа: "Очень кстати...
02 июня 2020, 02:55
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распада
02 июня 2020, 10:55
Способный достроить "Северный поток - 2" трубоукладчик сменил владельца. Дл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июня 2020, 00:55
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
28 мая 2020, 23:55
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эха Москвы"
31 мая 2020, 18:55
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою версию крушения МН17
27 мая 2020, 00:55
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
28 мая 2020, 22:55
Крым жестко ответил на американский призыв к водной блокаде
27 мая 2020, 19:55
Лукашенко предложил Украине свою помощь в захвате Донбасса
27 мая 2020, 23:20
Донбасс грозит передвинуть фронт: При Зеленском обстрелов стало в 2 раза больше, чем при Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.