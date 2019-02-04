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Глава FISU высказался об отказе сборной Украины от выступления на Универсиаде-2019
04 февраля 2019, 14:09 • 114 • Украина
Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин прокомментировал отказ украинской команды от участия в Универсиаде 2019 года в Красноярске.
РИА Новости
«Они не зарегистрированы для участия в Универсиаде, в то время как срок подачи заявок истёк 2 февраля, поэтому маловероятно, что сборная Украины приедет. Если бы у украинской делегации было желание принять участие в соревнованиях, то они бы написали письмо с просьбой продлить срок регистрации. На сегодня никаких предпосылок, что это произойдёт, нет», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Он также выразил сожаление в связи с таким решением украинской стороны.
«Участие украинских студентов увеличило бы конкуренцию в таких видах спорта, как лыжи и биатлон. Но таковы на сегодня реалии», — добавил глава FISU.
Зимняя Универсиада 2019 года пройдёт в Красноярске 2—12 марта.
Ранее стало известно, что сборная Украины не выступит на Универсиаде в Красноярске.
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