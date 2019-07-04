Глава Федерации велоспорта Украины публично оскорбил чемпионку Европейских игр

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко оскорбил чемпионку Европейских игр — 2019 Анну Соловей.

Как сообщает УНИАН, конфликт между функционером и велогонщицей возник в комментариях под публикацией в Facebook, в которой федерация на своей официальной странице в соцсети поздравила с победой спортсменки главу Киевской федерации велоспорта Сергея Мухомора.

«Удивляюсь вашей некомпетентности. Очень хотелось бы узнать, почему поздравляете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела, при этом берёте моё фото и мой результат? И самое интересное, что ничем, абсолютно ничем этот человек мне не помогал в подготовке к соревнованиям», — написала Соловей. Башенко на это ответил: «Аня, смотри, как мы будем обучаться, ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить. У тебя есть подписанный тобой контракт. Ты случайно выиграла гонку и решила, что у тебя появилось право в нарушение условий контракта открывать рот? Ты зашла на минное поле. Ездишь на моём велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты ещё хочешь, чтоб я тебя возил? Будешь делать работу — примем тебя, будешь вонять — прогоним и не вспомним, как звали».

Такой ответ главы федерации возмутил 27-летнюю спортсменку.

«Это не ваша форма, не ваш шлем, из вашего тут только велосипед, который не выдержал и года. Я и так делаю свою работу и вам не позволю ноги о себя вытирать. Вы меня не принимали, чтоб грозиться выгнать», — написала Соловей.

Соловей стала победительницей гонки по очкам в соревнованиях по велоспорту на треке, опередив в борьбе за золото представительниц Чехии и Австрии.

Ранее сообщалось, что Краков может отказаться от проведения Европейских игр — 2023.