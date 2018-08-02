Глава ФБУ считает, что две из трёх биатлонисток, уехавшие на Украину, обойдутся без карантина

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак высказал мнение о том, как скоро россиянки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко смогут выступать за национальную команду Украины на международных соревнованиях.

«С российской стороны с нами ещё никто не контактировал. Как будут готовы документы по биатлонисткам, будем делать запрос в IBU и ждать их ответа», — приводит слова Брынзака «Чемпионат».

Он отметил, что сейчас не может точно сказать о сроках карантина для биатлонисток после смены спортивного гражданства.

«Одна из них не сможет принять участие в международных соревнованиях один сезон, остальные две — без карантина», — добавил глава ФБУ.

1 августа появилась информация, что Бех, Рассказова и Москаленко проходят процесс натурализации и будут выступать за сборную Украины по биатлону на международных соревнованиях.

Рассказова — единственная из этой тройки биатлонистка, участвовавшая в составе сборной России в международных турнирах (на этапах юниорского кубка IBU) и в чемпионатах мира среди юниоров.

Ранее сообщалось, что СБР будет добиваться дисквалификации решивших переехать на Украину биатлонисток.