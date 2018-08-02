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Глава ФБУ считает, что две из трёх биатлонисток, уехавшие на Украину, обойдутся без карантина
02 августа 2018, 17:54 • 76 • Украина
Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак высказал мнение о том, как скоро россиянки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко смогут выступать за национальную команду Украины на международных соревнованиях.
РИА Новости
«С российской стороны с нами ещё никто не контактировал. Как будут готовы документы по биатлонисткам, будем делать запрос в IBU и ждать их ответа», — приводит слова Брынзака «Чемпионат».
Он отметил, что сейчас не может точно сказать о сроках карантина для биатлонисток после смены спортивного гражданства.
«Одна из них не сможет принять участие в международных соревнованиях один сезон, остальные две — без карантина», — добавил глава ФБУ.
1 августа появилась информация, что Бех, Рассказова и Москаленко проходят процесс натурализации и будут выступать за сборную Украины по биатлону на международных соревнованиях.
Рассказова — единственная из этой тройки биатлонистка, участвовавшая в составе сборной России в международных турнирах (на этапах юниорского кубка IBU) и в чемпионатах мира среди юниоров.
Ранее сообщалось, что СБР будет добиваться дисквалификации решивших переехать на Украину биатлонисток.
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