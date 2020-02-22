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Глава ФБУ отказался говорить, кто дал аккредитацию Касперовичу

22 февраля 2020, 20:54  •  91 • Украина
Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак отказался называть имя человека, который дал украинскую аккредитацию Александру Касперовичу, который является личным тренером российского биатлониста Александра Логинова.
 
РИА Новости
 

«Зачем вам имя? Это так важно? Суть мы уже объяснили. Читайте на нашем сайте, там всё написано», — цитирует Брынзака РИА Новости.

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Отмечается, что у Касперовича нашли украинскую аккредитацию. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у специалиста не могли найти аккредитацию этой страны. Тем не менее позднее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признал, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.

Ранее глава комитета спортсменов IBU заявила, что Логинов имеет право находиться на ЧМ.

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