Глава Евросовета вновь позвонил Путину из-за Белоруссии. Ответ Кремля остался тем же

В Кремле сообщили о новом звонке со стороны главы Евросовета Шарля Мишеля. Сообщается, что еврочиновник информировал главу российского государства о прошедшем накануне внеочередном саммите ЕС по белорусскому вопросу.

В своём Twitter глава Евросовета рассказал, что в разговоре с Путиным напомнил о солидарности европейских стран с белорусами в их "желании определить своё собственное будущее".

По мнению Шарля Мишеля, путь у Минска в это время лишь один - "через политический инклюзивный диалог и мирный, демократический процесс".

В Кремле не стали уточнять детали обращения еврочиновника, однако указали на недопустимость вмешательства извне в дела суверенных стран. По сути, в Москве вновь указали ЕС на недопустимость влияния на ситуацию в республике.

"С российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного Белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы, - уточняется в сообщении Кремля. - Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и Евросоюза".