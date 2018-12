Глава Евросовета Туск признался, что не знает, как помочь Терезе Мэй

Глава Евросовета также сообщил журналистам о том, что между ним и премьер-министром Соединенного Королевства состоялась откровенная дискуссия по поводу выхода страны из состава блока. Ранее, напомним, Туск заявил, что достигнутые условия сделки по Brexit не могут быть пересмотрены.

Тем не менее он уточнил, что открыт к обсуждению того, как руководство Евросоюза могло бы способствовать ратификации данного соглашения британским парламентом.

Напомним, что окончательная дата выхода Великобритании из состава ЕС - 29 марта 2019 года. Сделка по условиям этого своеобразного политического развода была достигнута правительством Мэй и властями ЕС в ноябре. Пока она не пользуется поддержкой в парламенте Великобритании.

Long and frank discussion with PM @theresa_may ahead of #Brexit summit. Clear that EU27 wants to help. The question is how.