Глава Евросовета Туск признался, что не знает, как помочь Терезе Мэй

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что остающиеся в составе ЕС страны и руководство самого блока готовы помочь премьер-министру Великобритании со сделкой по Brexit. К сожалению, уточнил он, нерешенным остается вопрос, как это может быть сделано.

Глава Евросовета также сообщил журналистам о том, что между ним и премьер-министром Соединенного Королевства состоялась откровенная дискуссия по поводу выхода страны из состава блока. Ранее, напомним, Туск заявил, что достигнутые условия сделки по Brexit не могут быть пересмотрены.

Тем не менее он уточнил, что открыт к обсуждению того, как руководство Евросоюза могло бы способствовать ратификации данного соглашения британским парламентом.

"Длинная и откровенная дискуссия с премьер-министром Терезой Мэй перед саммитом по Brexit. Ясно, что 27 (стран-участниц) ЕС хотят помочь. Вопрос в том - как", - впоследствии написал Туск на своей официальной странице в Twitter.

Напомним, что окончательная дата выхода Великобритании из состава ЕС - 29 марта 2019 года. Сделка по условиям этого своеобразного политического развода была достигнута правительством Мэй и властями ЕС в ноябре. Пока она не пользуется поддержкой в парламенте Великобритании.