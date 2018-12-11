Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине во второй раз выставили на торги крымский «Норд»
"Ей грозит 15 лет тюрьмы, бедная девушка": Путин прокомментировал ситу...
Путин заступился за Бутину и пообещал проверить дело «Нового величия»
В Госдуме оценили слова депутата Рады о необходимости уничтожить Крымский мост
Главная / Политика

Глава Евросовета Туск признался, что не знает, как помочь Терезе Мэй

11 декабря 2018, 23:39  •  36 • Политика
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что остающиеся в составе ЕС страны и руководство самого блока готовы помочь премьер-министру Великобритании со сделкой по Brexit. К сожалению, уточнил он, нерешенным остается вопрос, как это может быть сделано.
Глава Евросовета также сообщил журналистам о том, что между ним и премьер-министром Соединенного Королевства состоялась откровенная дискуссия по поводу выхода страны из состава блока. Ранее, напомним, Туск заявил, что достигнутые условия сделки по Brexit не могут быть пересмотрены.
Тем не менее он уточнил, что открыт к обсуждению того, как руководство Евросоюза могло бы способствовать ратификации данного соглашения британским парламентом.
"Длинная и откровенная дискуссия с премьер-министром Терезой Мэй перед саммитом по Brexit. Ясно, что 27 (стран-участниц) ЕС хотят помочь. Вопрос в том - как", - впоследствии написал Туск на своей официальной странице в Twitter.
Напомним, что окончательная дата выхода Великобритании из состава ЕС - 29 марта 2019 года. Сделка по условиям этого своеобразного политического развода была достигнута правительством Мэй и властями ЕС в ноябре. Пока она не пользуется поддержкой в парламенте Великобритании.
Long and frank discussion with PM @theresa_may ahead of #Brexit summit. Clear that EU27 wants to help. The question is how.
— Donald Tusk (@eucopresident) December 11, 2018

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

36
Источник
Похожие новости
11 декабря 2018, 17:09
Порошенко может обострить ситуацию в Донбассе для продления военного положения - Пушилин
11 декабря 2018, 23:39
Британия грозит забрать себе компании российского банкира Ананьева
11 декабря 2018, 20:24
Иностранные хакеры развязали войну против России: ЧМ-2018, «Прямая линия» и выборы президента

11 декабря 2018, 20:24
"Ей грозит 15 лет тюрьмы, бедная девушка": Путин прокомментировал ситуацию вокруг Бутиной
11 декабря 2018, 23:39
"Пожалуйста, сообщайте новости правильно": Трамп назовет нового главу аппарата Белого дома в течение 2 недель
11 декабря 2018, 17:09
″Наш президент тоже кинозвезда″: Для Порошенко выпрашивают звезду на Аллее славы в Голливуде
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
11 декабря 2018, 13:39
«Дали признательные показания»: суд арестовал подозреваемых в жестоком избиении «нарк...
11 декабря 2018, 10:39
"Цинизм и кощунство": Тимошенко обвинила действующую власть на Украине в пр...
11 декабря 2018, 03:24
Переговоры в шаге от пропасти
11 декабря 2018, 07:24
Выборы на Украине, "ребрендинг" — в США: Американские СМИ объяснили визит Т...
11 декабря 2018, 04:09
Украина вступит в ЕС. Но только состав будет иной: В Сети появился анекдот дня
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
06 декабря 2018, 00:39
Русское небо закрывают лазеры: Раскрываем тайны «Пересвета»
06 декабря 2018, 18:24
Как эсминец США «продемонстрировал» бегство от нашего корабля
10 декабря 2018, 07:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 09.12.18
07 декабря 2018, 12:24
Все ради выборов: Что ждет Украину после отказа от «Большого договора» с Россией
08 декабря 2018, 07:54
"Нацизма на Украине нет": Порошенко сфотографировался с солдатом с эмблемой дивизии СС на груди - фото
05 декабря 2018, 05:09
Американцы перешли черту. Пора перестать называть их партнерами - политолог
11 декабря 2018, 04:09
Украина вступит в ЕС. Но только состав будет иной: В Сети появился анекдот дня
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.