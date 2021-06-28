Глава Евросовета пригрозил Белоруссии после выхода страны из "Восточного партнёрства"

Глава Евросовета отреагировал на отказ Белоруссии от программы ЕС. "Это приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости и окажет негативное влияние на народ Белоруссии", - заявил он.

В ЕС прокомментировали решение Белоруссии о выходе из европейской программы "Восточное партнёрство" в ответ на европейские санкции. С заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель.

Речь идёт о программе Евросоюза, заявленной целью которой является "развитие интеграционных связей" с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Как известно, половина этих стран уже поставили своей внешнеполитической целью вступление в ЕС. Этому предшествовали так называемые цветные революции.

Сегодня Белоруссия сделала ещё один шаг назад, приостановив своё участие в "Восточном партнёрстве". Это приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости и окажет негативное влияние на народ Белоруссии,

- заявил глава Евросовета на своей странице в Twitter.

Напомним, что ЕС ввёл секторальные санкции против Белоруссии, и ухудшение положения белорусского народа европейских чиновников нисколько не беспокоило.