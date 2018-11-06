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Глава Евросовета Дональд Туск назвал условия выхода Польши из ЕС

06 ноября 2018, 21:54  •  45 • Политика
Польша задумалась о выходе из ЕС, предупредил Брюссель глава Евросовета Дональд Туск.
Евросоюз требует от Польши снизить пенсионный возраст членов Верховного суда до 65 лет и отправить в отставку более 30% действующих судей. По мнению Дональда Туска, это может спровоцировать выход Польши из ЕС.
Речь идет о недавних заявлениях лидера польской партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Он пригрозил, что инициирует процесс выхода страны из Евросоюза.
По мнению Дональда Туска, это очень серьезная проблема, независимо от того, насколько серьезны планы польского политика. Глава Евросовета считает, что Европа в данный момент больше заинтересована в удержании Великобритании в ЕС и не уделяет судьбе Польши особого внимания.
«Я считаю, что ситуация очень, очень серьезная», - заявил Дональд Туск.
После этих высказываний в Варшаве заговорили о том, что Туск может вернуться на польский политический олимп и принять участие в президентских выборах в 2020 году, сообщает «360».

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