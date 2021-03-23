Глава европейской дипломатии ответил на обвинения Путина, повторив его же слова

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ответил на обвинения президента РФ Владимира Путина, просто повторив его же слова и адресовав их России. Он заявил, что Москва якобы взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом.

Об этом Боррель сказал по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза, которые обсудили российско-европейские отношения.

Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом, - отметил дипломат.

По его словам, европейские министры продолжают придерживаться пяти принципов построения отношений с Россией. Речь, в частности, идёт о соблюдении Минских соглашений, установлении контактов со странами СНГ, а также о готовности противодействовать Москве, даже когда есть необходимость сотрудничества с ней.

На вопрос журналистов, почему ЕС не меняет принятые в 2016 году принципы, раз они не работают, Боррель ответил: "Эти принципы вне времени".

Примечательно, что ранее в понедельник стали известны детали беседы президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Пресс-служба Кремля подчеркнула, что Путин считает российско-еэсовские отношения неудовлетворительными и возлагает всю ответственность на европейских партнёров, которые часто проводят "неконструктивную и конфронтационную линию".

Добавим также, что встречные обвинения Борреля, который утверждает, что Россия якобы идёт на конфронтацию с ЕС, прозвучали вскоре после того, как Брюссель наложил на Москву очередной пакет санкций.