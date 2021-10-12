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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила «схлопнуть» украинскую экономику

12 октября 2021, 15:15  •  143 • Украина
Сегодня в Киеве глава Еврокомиссии – бывший министр обороны Германии, - по-военному ёмко сформулировала перспективы экономики Украины. Фон дер Ляйен полагает, что «Украина должна стать самодостаточной», обеспечивая население газом, то есть, полностью перейти на газ, добытый в собственных недрах. Также чиновница заявила, что «Украина не должна вообще импортировать газ» и «добиваться при этом максимальной энергоэффективности». Это означает, что вся украинская промышленность вскоре «схлопнется».
Сюжет: Украинский кризис
Дело в том, что украинская экономика, по прикидкам экспертов, перестаёт быть рентабельной уже при цене на газ выше 400 долларов за тысячу кубов. Чёрная металлургия и химическая промышленность – при 600 долларах за тысячу кубометров. А речь в перспективе может идти о 1000 долларах за тысячу кубов. Таким образом, всё украинское производство, по сути, обречено. Фон дер Ляйен, впрочем, это ничуть не смущает, ведь в Европе никто и не собирался делать из Украины промышленную страну.
«Самодостаточным» газом можно обеспечить только украинские домовладения, да и то, что называется, впритык и при условии жёсткой экономии газа. Но даже тут есть подводный камень, о котором украинские власти предпочитают не распространяться. За последние 7 лет в стране фактически свернули добычу газа. Вероятно, с лихвой хватало того, что воровали из транзитной трубы. Мало того, не велась разведка новых запасов и не строились скважины, а те, что имелись, массово закрывались. И теперь, чтобы вернуться к состоянию 2013 года, нужны гигантские денежные вливания, а денег в украинской казне нет.
Наконец, о тарифах для населения. Зеленский, как известно, гарантировал в этом сезоне низкие тарифы. Обещал поставки населению по 7,42 гривен за кубометр, а бюджетным предприятиям и организациям – по 13,66 гривен. Продавать газ по таким ценам должна была организация «Нафтогаз трейдинг» - подразделение «Нафтогаза Украины». По закону бюджетные организации обязаны проводить тендеры, чтобы выбрать поставщика газа. Видимо, Зеленский полагал, что «Нафтогаз трейдинг» всякий раз будет участвовать в тендерах и побеждать в них благодаря низкой цене предлагаемого газа. Но увы. Тендеры проводят, но «Нафтогаз трейдинг» в них не участвует – его представители просто на них не появляются. Прячутся. Зато в них участвуют коммерческие компании, предлагающие газ по 45 гривен. Хочешь – покупай, не хочешь – мёрзни. Кстати, среди этих самых бюджетных организаций – школы и детсады.
Как показала история с одесским мэром Трухановым, муниципалитеты решительным образом отказываются оплачивать газ для бюджетников за муниципальный кошт. И требуют, чтобы этот вопрос решало правительство. А у правительства нет денег. Замкнутый круг.

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