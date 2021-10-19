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В Брюсселе призвали Моравецкого не прятаться по теме верховенства права за балтийской трубой

Премьера Польши Матеуша Моравецкого жестко отчитали на дебатах на тему верховенства права в Республике, которые проводятся сегодня в ходе пленарной сессии Европарламента. Представителя Варшавы осадили за то, что на этом заседании он пытается подменить вопросом "Северного потока-2" обсуждение соблюдения польскими властями общеевропейских ценностей и демократии.

Громы и молнии в адрес пана Моравецкого направила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА "Новости".

Отмечается, что ранее во вторник, 19 октября, польский премьер в финальном слове перед евродепутатами заявил, что немецкие парламентарии, которые обвиняют Варшаву в нарушении демократических ценностей ЕС, якобы причастны к росту цен на газ в Европе из-за строительства "СП-2", поддерживаемого Берлином.

"Вы заговорили про "Северный поток-2", ваши аргументы недейственны, вы удаляетесь от темы дебатов. Европейская демократия, ее правила, ее принципы, независимость системы правосудия должны соблюдаться. Не пытайтесь увести внимание от того, что мы обсуждаем здесь и сейчас, речь идет о верховенстве права – и не надо уходить от этого обсуждения", – объявила фон дер Ляйн.

По ее мнению, подрыв таких важных элементов угрожает демократии на континенте. Немка подчеркнула, что ЕС не станет с этим мириться и не потерпит подобного.

Добавим, пан Моравецкий, помимо обвинений во всех европейских бедах балтийской трубы, еще напугал представителей Старого Света тем, что из-за высоких цен на голубое топливо в ближайшее время могут закрыться многие заводы и фабрики, что приведет к обнищанию населения ЕС. И все это из-за злонамеренных действий России.

Напомним, Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство основного закона Республики над законодательством Евросоюза, вопреки сразу нескольким вердиктам Суда ЕС, осудившего действия Варшавы. Это уже раскритиковали руководители органов сообщества и лидеры отдельных стран объединения.

Самым болезненным ответом официального Брюсселя может стать лишение Польши к финансам Евросоюза, если Варшава не пойдет на уступки.

