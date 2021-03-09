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Глава Еврокомиссии назвала "козла отпущения" за плохую вакцинацию от COVID-19

09 марта 2021, 09:50  •  283 • Политика
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала производителя AstraZeneca за медленные темпы вакцинации. Чиновница заявила, что в ЕК уже "устали быть козлом отпущения" по этому вопросу.
Вопрос вакцинации в Европе постепенно перерастает в скандал. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация уже "устала быть козлом отпущения" за медленное внедрение вакцин. Об этом сообщает Bloomberg, указывая на то, что на ЕК давят из-за "неуверенной реакции Евросоюза на пандемию" коронавируса.
Ответственность за перебои с поставками вакцины от COVID-19 глава ЕК после критики переложила на производителя препарата - AstraZeneca. По словам фон дер Лейен, у компании не было сформированного запаса доз вакцины при производстве препарата в Европе. И объяснений тому, почему эти дозы не были доставлены в Европу, от производителя тоже пока не получены.
"У нас есть проблема с тем, что дозы из Европы, произведённые здесь, в Европе, уходили куда-то ещё", - уточнила глава ЕК.
По информации Bloomberg, AstraZeneca отправила в Евросоюз порядка 10,7 миллиона доз вакцины от коронавируса. Однако до конца этого месяца ей предстоит предоставить вчетверо больше - 40 миллионов доз.
Однако пока ситуация с пандемией в Европе не становится лучше. Притом что ЕС пытается ускорить процесс вакцинации, число умерших от пандемии всё ещё растёт.

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