Глава евродипломатии Боррель заявил о плюсах кризиса отношений с Россией

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о плюсах кризиса отношений с Россией. Он представил план, который позволит извлечь из ситуации максимальную выгоду.

Заявление Борреля опубликовано на сайте внешнеполитической службы ЕС. Там сказано, что ключевыми игроками в обеспечении безопасности в Европе являются НАТО и ОБСЕ.

"Нам нужно воспользоваться возможностями, которые предоставляет кризис в отношениях с Россией", - считает глава дипломатии Евросоюза.

По его мнению, это позволит укрепить единство и решимость ЕС, а также защитить интересы всего континента.

Жозеп Боррель предложил для начала вернуться к тем принципам, относящимся к безопасности, которые прописаны в Парижской хартии, Хельсинских соглашениях и Основополагающем акте Россия – НАТО. Второй шаг – создание вместе с Россией нового механизма, позволяющего управлять кризисными ситуациями. Дальше необходимо запустить оперативные механизмы предотвращения конфликтов "с тем, чтобы поведение всех сторон не было неверно истолковано". Дипломат подчеркнул, что этот пункт касается, в первую очередь, военных учений.