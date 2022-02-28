Глава ЕК разом унизила европейцев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что европейцам придётся пострадать из-за санкций, введённых против России после начала спецоперации. Политик фактически поставила солидарность с Украиной выше интересов европейцев, тем самым разом унизив их.

После введённых Евросоюзом и США против России новых жёстких санкций в связи с началом военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины эксперты предупредили, что рестрикции окажутся весьма болезненными для самих европейцев. В пример приводились многомиллиардные цифры будущих потерь стран ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась в интервью телеканалу Euronews, что за введённые против России меры европейцам придётся заплатить. Правда, скромно умолчала о размере этой цены.

Однако при этом европолитик разом унизила европейцев, поставив их интересы ниже "солидарности с Украиной". То есть фактически интересы Киева для Урсулы фон дер Ляйен оказались выше, чем интересы европейцев.