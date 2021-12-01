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Глава ЕЭС эмоционально высказался о цене на газ для Сербии: "Невероятно"

01 декабря 2021, 10:05  •  256 • Политика
Глава Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) Янез Копач эмоционально высказался о цене на газ для Сербии. "Невероятно", - отметил он дважды.
В частности, Копач отметил, что цена в $270 "невероятно низкая в сегодняшних условиях". Он предположил, что ни один другой покупатель газа из России в настоящий момент не имеет более благоприятной цены - "она сильно ниже рыночной".
"Господин Александр Вучич сделал невероятно удачный ход для сербских потребителей газа и для своей репутации", - сказал глава ЕЭС.
По его словам, Сербия надёжно защищена этой ценой "от бури мирового энергетического кризиса".
Напомним, в конце ноября в ходе переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем президент России Владимир Путин заявил, что страны найдут решение по вопросу цены на газ. По словам Путина, Россия постарается найти приемлемое для Сербии решение по цене на газ.
"Знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят, связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца", - заявил Путин в ходе встречи с сербским лидером.
Президент России подчеркнул, что наша страна предложит "такое решение, которое будет безусловно приемлемо для наших сербских друзей".

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