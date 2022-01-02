Глава ДУМ России устроил олимпийский бойкот вопреки Путину

Председатель ДУМ России Равиль Гайнутдин оказался в списке подписантов Международного совета имамов, призвавших бойкотировать Олимпиаду в Пекине. Тем самым муфтий пошёл наперекор президенту России Владимиру Путину, ранее осудившему подобную позицию, считая её ошибочной.

Большой политический конфуз случился с председателем Духовного управления мусульман России (ДУМ России) Равилем Гайнутдиным. Он вместе с другими участниками Международного совета имамов устроил олимпийский бойкот - запретил ехать на Игры 2022 года в Пекине из-за... притеснения уйгуров.

Текст обращения опубликован на официальном сайте Совета. В нём утверждается, что участие в Олимпиаде якобы "напрямую послужит интересам тиранического и деспотического режима, ответственного за геноцид и этнические чистки уйгуров".

Любопытная деталь: среди подписантов в том числе указан и муфтий Гайнутдин. Тем самым он открыто пошёл наперекор президенту России Владимиру Путину, который ранее осуждающе высказался по вопросу олимпийского бойкота.

Фото: imams.org/statements



Владимир Путин несколько раз высказывал критику в адрес стран, которые решили бойкотировать Олимпийские Игры в Пекине. В частности, глава государства посчитал подобный бойкот ошибочным и вообще неприемлемым, полагая, что единственной причиной могут быть попытки сдержать развитие Китая.