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Глава ДУМ России устроил олимпийский бойкот вопреки Путину
02 января 2022, 19:10 • 383 • Политика
Председатель ДУМ России Равиль Гайнутдин оказался в списке подписантов Международного совета имамов, призвавших бойкотировать Олимпиаду в Пекине. Тем самым муфтий пошёл наперекор президенту России Владимиру Путину, ранее осудившему подобную позицию, считая её ошибочной.
Большой политический конфуз случился с председателем Духовного управления мусульман России (ДУМ России) Равилем Гайнутдиным. Он вместе с другими участниками Международного совета имамов устроил олимпийский бойкот - запретил ехать на Игры 2022 года в Пекине из-за... притеснения уйгуров.
Текст обращения опубликован на официальном сайте Совета. В нём утверждается, что участие в Олимпиаде якобы "напрямую послужит интересам тиранического и деспотического режима, ответственного за геноцид и этнические чистки уйгуров".
Любопытная деталь: среди подписантов в том числе указан и муфтий Гайнутдин. Тем самым он открыто пошёл наперекор президенту России Владимиру Путину, который ранее осуждающе высказался по вопросу олимпийского бойкота.
Фото: imams.org/statements
Владимир Путин несколько раз высказывал критику в адрес стран, которые решили бойкотировать Олимпийские Игры в Пекине. В частности, глава государства посчитал подобный бойкот ошибочным и вообще неприемлемым, полагая, что единственной причиной могут быть попытки сдержать развитие Китая.
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