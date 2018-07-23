Глава «ДнепрАзота» рассказал о возможности повторной остановки производства хлора

Глава правления АО «ДнепрАзот» Сергей Сидоров заявил, что предприятие вновь может прекратить работу — и тогда производство хлора снова остановится.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам Сидорова, причиной может стать применение Антимонопольным комитетом Украины санкций к предприятию за повышение цен на необходимый для очистки воды жидкий хлор.

«У нас есть опасения, что через какое-то время, когда спадёт ажиотаж вокруг необходимости производства хлора, к нам могут применить санкции. А любой штраф автоматически приведёт к остановке завода и потере производства», — сказал он.

Он уточнил, что в прошлом комитет уже штрафовал предприятие за повышение цен на химикаты.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) приступила к проверке сотрудников предприятия «ДнепрАзот» из-за ситуации с хлором, которая сложилась в стране.