Глава делегации России рассказал, о чём жалеет после ухода с Ассамблеи ОБСЕ

Делегация России хлопнула дверью в ПА ОБСЕ. Пётр Толстой признался, что это единственное, о чём он жалеет.

Русская делегация демонстративно покинула заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ после того как в нарушение регламента в повестку дня включили резолюции с оценками действий России и Белоруссии. Глава делегации России и вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал единственное, о чём он жалеет.

Политик указал, что Ассамблея не просто включила в повестку очередное возмутительное русофобское заявление за авторством Украины, но и сделала это с нарушением регламента. Согласно правилам, для принятия документа требуется 2/3 голосов всех членов Ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев. Поэтому делегация России покинула заседание в знак протеста.

О чём жалею - хлопнул дверью, выходя из зала,

- признался Пётр Толстой.

Также он напомнил, что Ассамблее уже не впервой принимать решения в нарушение регламента. В прошлый раз, когда Грузия протолкнула свою собственную русофобскую повестку, делегация России также покинула заседание.