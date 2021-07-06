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Глава делегации России рассказал, о чём жалеет после ухода с Ассамблеи ОБСЕ

06 июля 2021, 19:35  •  149 • Политика
Делегация России хлопнула дверью в ПА ОБСЕ. Пётр Толстой признался, что это единственное, о чём он жалеет.
Русская делегация демонстративно покинула заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ после того как в нарушение регламента в повестку дня включили резолюции с оценками действий России и Белоруссии. Глава делегации России и вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал единственное, о чём он жалеет.
Политик указал, что Ассамблея не просто включила в повестку очередное возмутительное русофобское заявление за авторством Украины, но и сделала это с нарушением регламента. Согласно правилам, для принятия документа требуется 2/3 голосов всех членов Ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев. Поэтому делегация России покинула заседание в знак протеста.
О чём жалею - хлопнул дверью, выходя из зала,
- признался Пётр Толстой.
Также он напомнил, что Ассамблее уже не впервой принимать решения в нарушение регламента. В прошлый раз, когда Грузия протолкнула свою собственную русофобскую повестку, делегация России также покинула заседание.

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