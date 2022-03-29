Глава делегации России Мединский: Встреча Путина с Зеленским возможна

Глава русской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что встреча лидеров государств возможна.

Владимир Путин может провести переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом после переговоров в Стамбуле заявил глава делегации России Владимир Мединский. Он уточнил, что Россия изначально допускала возможность проведения переговоров на высшем уровне.

При этом, уточнил Мединский, формат предполагал, что сначала стороны согласуют позиции, завизируют это на уровне министерств иностранных дела, а затем возможны переговоры на высшем уровне между Россией и Украиной.

Таким образом, встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с предварительным подписанием договора России и Украины на уровне МИД, обозначил Мединский. Он также не исключил, что встреча лидеров может быть многосторонней с участием представителей государств-гарантов.

Напомним, что на фоне переговоров Минобороны России решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении.