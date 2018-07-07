Глава делегации РФ призвал ПА ОБСЕ не рассматривать три проекта антироссийских резолюций

• 54 • Политика

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой призвал ассамблею не рассматривать на ежегодной сессии в Берлине три проекта резолюций, касающихся прав человека в Крыму, критики российской судебной системы и 10-летней годовщины событий 2008 года в Южной Осетии.

"РФ предлагает на этой сессии не рассматривать эти три резолюции, чтобы их авторы могли непосредственно приехать на территорию РФ и своими глазами убедиться в реальном положении дел, чтобы не ставить ассамблею в ситуацию, когда мы принимаем решения, явно не имеющие отношения к реальности", - сказал Толстой, выступая в субботу на заседании Постоянного комитета ПА ОБСЕ. "Поэтому предложение РФ - эти три резолюции на этой сессии не рассматривать, отложив их на более поздний срок", - подчеркнул он.

"Они, на наш взгляд, носят необъективный и конфронтационный характер, тогда как наша организация призвана налаживать сотрудничество, - акцентировал внимание глава российской делегации. - Во многом положения этих резолюций основаны не на фактах, а на домыслах и так называемых fake news (недостоверные новости, искаженная информация - прим. ТАСС)".

Обращаясь к автору одной из резолюций, шведскому депутату Маргарете Седерфельт, Толстой заверил, что также выступает за "свободу слова и, безусловно, за свободу дискуссий". Он напомнил, что "именно из-за конфронтационной позиции в адрес России российская делегация не принимает участие в обсуждении решений документов Парламентской ассамблеи Совета Европы". "И сейчас ПАСЕ с некоторым трудом ищет выход из создавшегося положения", - констатировал политик.

"Если мы хотим и в нашей организации воспроизводить конфронтационные и не имеющие отношения к реальности, основанные на выводе нескольких неправительственных организаций тезисы, то я хотел бы сказать, что Россия выступает категорически против такого подхода", - предупредил вице-спикер Госдумы. "Нет права ни у кого давать уроки моей стране", - заключил он.

Один из проектов резолюции, о которых идет речь, был внесен украинской делегацией. Он посвящен "нарушению прав человека и основных свобод" в Крыму. Документ состоит из 17 требований, среди которых призыв прекратить "искоренение образования на украинском языке и отменить решение об объявлении "Меджлиса [крымско-татарского народа]" экстремистской организацией". Авторы потребовали также создать "благоприятные условия" для независимой работы журналистов, правозащитников и адвокатов.

В проекте резолюции, который был внесен шведской делегацией, содержится призыв к России принимать законы, "направленные на борьбу с преступлениями на почве ненависти", и обеспечить справедливое судебное разбирательство в соответствии с гарантиями Европейской конвенции о правах человека. Шведский депутат Маргарета Седерфельт, подготовившая проект, просит РФ освободить всех, кто был задержан за "мирное осуществление прав на свободу выражения мнений, собраний".

Свой проект резолюции, касающийся приближающегося десятилетия событий в Южной Осетии, внесла Грузия. Председатель комитета по внешним отношениям парламента Грузии Софико Кацарава, подготовившая документ, призывает к мирному разрешению конфликта в соответствии с международным правом и Хельсинскими принципами, а также к полному выполнению соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники