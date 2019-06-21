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Глава Дагестана Владимир Васильев пошёл на поправку после болезни

21 июня 2019, 21:09  •  22 • В России

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев пошёл на поправку. У политика диагностировали пневмонию и подозревали воспаление лёгких. Сейчас Васильев проходит лечение в московской клинике.

— Владимир Абдуалиевич продолжает проходить курс лечения в Москве. Но он чувствует себя уже значительно лучше. Кроме того, он продолжает дистанционно управлять работой правительства республики. Каждый день ему докладывают о состоянии дел и он даёт своим подчинённым поручения. Поэтому, могу заверить, что его болезнь не влияет существенно на работу, — объяснил «КП - Северный Кавказ» представитель администрации главы и правительства Дагестана.

В данный момент на месте работы полномочия главы региона исполняет председатель правительства республики Артём Здунов.

Напомним, что о госпитализации Владимира Васильева стало известно 17 июня. Как заявили в пресс-службе, глава Дагестана хотел «перенести болезнь на ногах», но врачи настояли на госпитализации. У 69-летнего политика подозревали воспаление лёгких.

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