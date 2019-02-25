Глава Дагестана распустил собрание депутатов из-за лени

Глава Дагестана не намерен терпеть безалаберное отношение и лень чиновников. Владимир Васильев подписал закон о роспуске депутатов села Ленинаул, которые за три месяца не удосужились хотя бы раз собраться на заседание.

Возмутившая Владимира Васильева ситуация произошла осенью 2017 года. Депутаты шестого созыва буквально впали в зимнюю спячку. Народные избранники не просто наплевали на свои обязанности и не являлись на плановые заседания — они и не думали их назначать. В итоге со 2 октября по 19 января 2018 года чиновники просто не работали.

Но среди народных избранников всё-таки нашёлся один искатель правды. Депутат Ленинаула Жибраил Чокиев устал уговаривать коллег обсудить накопившиеся вопросы и взывать к их чувству вины. Чиновник обратился с жалобой в суд. И только тогда ошалевшие от такой новости народные избранники решили всё-таки собраться на заседание.

Текст закона о роспуске 14 депутатов сельсовета Леникента

Но было поздно. Дело приняли к рассмотрению и Верховный суд республики констатировал необходимость роспуска собрания депутатов. Мятежный чиновник Чокиев вдруг понял, что сам попадает под сокращение и даже попытался подать апелляцию на решение суда, но тщетно. Документы передали в правительство.

— В соответствии со статьёй 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» на основании вступившего законную силу решения Верховного суда Республики Дагестан, распустить собрание депутатов сельского поселения «село Ленинаул» Казбековского района Республики Дагестан, — говорится в тексте закона, опубликованного на сайте главы республики.

Без работы остались 14 депутатов. В их числе пострадал и сам заявивший в суд Жибраил Чокиев.

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