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Глава Дагестана подал в отставку и ушёл в советники Путина

05 октября 2020, 20:00  •  65 • Политика
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева, назначив его своим советником.
Глава Дагестана Владимир Васильев ушёл в отставку. Президент России Владимир Путин отставку принял, о чём сообщила пресс-служба Кремля. Ранее имя Владимира Васильева называлась в числе семёрки отставников по версии "Минченко консалтинг".
В документе, подписанном Владимиром Путиным, говорится, что Васильев ушёл по собственному желанию. Другим указом Владимир Васильев назначен советником президента России.
Временно исполнять обязанности главы Дагестана будет Сергей Меликов.
"Постановляю... назначить Меликова Сергея Алимовича временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

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