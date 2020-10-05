Глава Дагестана подал в отставку и ушёл в советники Путина

Глава Дагестана Владимир Васильев ушёл в отставку. Президент России Владимир Путин отставку принял, о чём сообщила пресс-служба Кремля. Ранее имя Владимира Васильева называлась в числе семёрки отставников по версии "Минченко консалтинг".

В документе, подписанном Владимиром Путиным, говорится, что Васильев ушёл по собственному желанию. Другим указом Владимир Васильев назначен советником президента России.

Временно исполнять обязанности главы Дагестана будет Сергей Меликов.