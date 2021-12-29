Глава Чечни входит в ближайшее окружение Путина? Кадыров дал ёмкий ответ

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг предположение, что он входит в близкое окружение президента России Владимира Путина.

Кадыров уточнил, что может позвонить главе государства при необходимости, но в ближайшее окружение Путина он не входит.

У меня есть отношения с руководством страны как главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства,

- сказал Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram.

Владимир Путин как глава государства всегда на связи с руководителями регионов России, добавил Кадыров. Глава Чечни также уточнил, что никто не говорит ему делать какие-либо заявления, в частности касающиеся Украины.

Ранее Кадыров объяснил свои слова о присоединении Украины к России. Он также затронул тему политики президента Украины Владимира Зеленского и Запада.