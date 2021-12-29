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Глава Чечни входит в ближайшее окружение Путина? Кадыров дал ёмкий ответ
29 декабря 2021, 18:20 • 200 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг предположение, что он входит в близкое окружение президента России Владимира Путина.
Кадыров уточнил, что может позвонить главе государства при необходимости, но в ближайшее окружение Путина он не входит.
- сказал Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram.
Владимир Путин как глава государства всегда на связи с руководителями регионов России, добавил Кадыров. Глава Чечни также уточнил, что никто не говорит ему делать какие-либо заявления, в частности касающиеся Украины.
Ранее Кадыров объяснил свои слова о присоединении Украины к России. Он также затронул тему политики президента Украины Владимира Зеленского и Запада.
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