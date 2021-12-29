Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Рамзан до Киева доведёт: Запад получил от России силовой ответ
Почему украинки не пойдут в военкомат? Ёмкий ответ дала жительница: "Вот ва...
"Товарищи, отойдите подальше": Военкор предложил быстрый способ усмири...
Стратегия уничтожения России: Восстание Хуснуллина против Шойгу просчитал Сатано...
Главная / Политика

Глава Чечни входит в ближайшее окружение Путина? Кадыров дал ёмкий ответ

29 декабря 2021, 18:20  •  200 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг предположение, что он входит в близкое окружение президента России Владимира Путина.
Кадыров уточнил, что может позвонить главе государства при необходимости, но в ближайшее окружение Путина он не входит.
У меня есть отношения с руководством страны как главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства,
- сказал Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram.
Владимир Путин как глава государства всегда на связи с руководителями регионов России, добавил Кадыров. Глава Чечни также уточнил, что никто не говорит ему делать какие-либо заявления, в частности касающиеся Украины.
Ранее Кадыров объяснил свои слова о присоединении Украины к России. Он также затронул тему политики президента Украины Владимира Зеленского и Запада.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



200
Источник
Похожие новости
29 декабря 2021, 04:55
Атака с моря, земли и воздуха: Раскрыта карта наступления НАТО на Россию
29 декабря 2021, 09:00
Оставленный "ради Украины" в Средиземноморье авианосец объяснили русские: "Это большой посыл!"
29 декабря 2021, 12:30
Боятся собственной тени. Корабль НАТО запаниковал при подходе к границам России
29 декабря 2021, 07:15
Депутат Рады предложил неожиданное решение конфликта с Россией: "Москва имеет право"
29 декабря 2021, 09:00
"Позвольте напомнить": Русские дипломаты одним твитом остановили демарш Госдепа
29 декабря 2021, 12:30
Как нам соврали о коронавирусе. Прогноз 2021 года разоблачён
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 декабря 2021, 04:55
Атака с моря, земли и воздуха: Раскрыта карта наступления НАТО на Россию
29 декабря 2021, 09:00
Оставленный "ради Украины" в Средиземноморье авианосец объяснили русские: &...
29 декабря 2021, 12:30
Боятся собственной тени. Корабль НАТО запаниковал при подходе к границам России
29 декабря 2021, 07:15
Депутат Рады предложил неожиданное решение конфликта с Россией: "Москва имеет пр...
29 декабря 2021, 09:00
"Позвольте напомнить": Русские дипломаты одним твитом остановили демарш Гос...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 декабря 2021, 07:25
Почему украинки не пойдут в военкомат? Ёмкий ответ дала жительница: "Вот вам!"
28 декабря 2021, 17:50
Политолог подтвердил скандальные подозрения о Зеленском: "Соответствует действительности"
24 декабря 2021, 03:35
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
26 декабря 2021, 05:10
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
28 декабря 2021, 12:00
Киеву на заметку: Войска России могут войти в Донбасс, и это законно
27 декабря 2021, 20:50
Путин лишил британку дара речи: В Китае оценили ответ президента России на провокацию
26 декабря 2021, 22:05
Русские загнаны в угол: Аналитик объяснил, зачем Запад идёт на невиданный риск
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.