Глава Чечни назвал себя "пехотинцем Путина"

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя "пехотинцем Путина". Он откровенно рассказал, по какой причине имеет право таковым себя считать.

Во время стрима в Instagram Кадырову задавались вопросы, на которые он давал подробные и откровенные ответы.

"Я избранный глава республики, я пехотинец Путина, я проект, можно сказать, президента", - произнёс Рамзан Кадыров, напомнив, что является главой Чечни – республики со своим гербом и флагом.

Он добавил, что Владимир Путин поддержал весь чеченский народ "в самые сложные времена". Если бы этого не случилось, то сейчас многое было бы иначе.

Кадыров также отметил, что президент России ему доверяет. Деятельность на посту главы Чечни не противоречит законам ислама. Религия призывает служить такому главе государства, который разрешает строить мечети.

"Я, не стесняясь, говорю - я пехотинец, Герой России, генерал", - сделал акцент глава Чеченской Республики.

По его мнению, восстановление региона и установление в нём безопасности - заслуги Владимира Путина.