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Глава Чечни Кадыров назвал встречу с Путиным доброй
03 февраля 2022, 21:25 • 32 • Политика
Встреча президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова, состоявшаяся 2 февраля, была доброй. Об этом рассказал чеченский лидер 3 февраля.
«Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы. Как всегда, нужно было личное участие президента», — рассказал он на видео, опубликованном министром Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым в Instagram.
По словам Кадырова, после встречи с Путиным у него запланирована встреча с премьер-министром Михаилом Мишустиным и рядом вице-премьеров. Как отметил руководитель Чеченской Республики, дальше острые вопросы будут решаться также.
Дудаев отметил, что Кадыров находится в служебной командировке в Москве. Видеоролик политик прислал оттуда.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Кадыров на встрече в Кремле обсудили хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики. В ходе общения чеченский лидер отметил, что благодаря эффективным мерам, которые были приняты под руководством Путина, Чечне удается сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии коронавируса.
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