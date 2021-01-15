Глава Бурятии отправил правительство в отставку

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подписал указ об отставке правительства региона. Об этом в пятницу, 15 января, сообщается на сайте регионального правительства.

«Указ об отставке правительства Республики Бурятия подписал глава РБ Алексей Цыденов. Планируются также структурные изменения исполнительных органов власти», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Цыденов объявил о своем решении на совещании с членами правительства в пятницу. Он поблагодарил всех за проделанную работу.

По словам главы региона, перед правительством стоят сложные задачи. Среди основных он выделил создание комфортных условий для работы и жизни в республике, а также создание новых рабочих мест.

«Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», — сказал Цыденов на заседании.

Он подчеркнул, что особо остро стоят вопросы экологии, лесопользования и сохранения лесов. Также внимания требует сфера образования и здравоохранения.

27 декабря стало известно, что правительство России направило еще более 2,5 млрд рублей на поддержание стабильности бюджетов трех регионов. Финансирование направят регионам, у которых из-за распространения коронавируса сократились поступления в доходную часть бюджета. Отмечалось, что в числе прочих деньги получит Республика Бурятия.