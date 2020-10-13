Глава британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что из офиса президента Украины «течёт» секретная информация

Оказывается, во время недавней поездки в Лондон Зеленский встречался не только с вероятным престолонаследником и его супругой, а ещё и с главой внешней разведки Туманного Альбиона Ричардом Муром. Даже сама по себе такая встреча говорит о многом (так-то не по чину президенту независимого государства беседовать тет-а-тет с руководителем шпионской структуры, ориентированной на заграницу). Но Зеленский и Мур в ходе беседы поднимали вопросы, совершенно очевидно находящиеся за рамками компетенции Лондона.

Киевское «Зеркало недели», главный редактор которого состоит в браке с бывшим главой СБУ времён Кучмы – Евгением Марчуком, оказалось информировано о визите Зеленского чуть лучше, чем полагалось. Сообщают, что в ходе беседы Зеленского с Муром глава шпионского ведомства Британии поднимал вопросы влияния на украинского президента со стороны его окружения. «У вас течёт!» – без обиняков сообщил Мур, явно намекая на высокопоставленную фигуру из ближнего круга Зеленского, то ли на Ермака, то ли на старшего Шефира, то ли на Михаила Подоляка. Занятно, что в беседе Мура с Зеленским принимал участие глава СБУ Иван Баканов, у которого с Ермаком (а особенно – с Шефиром) непростые отношения. Уж не подыграл ли британец своему коллеге?

А так-то Ричард Мур развёл весьма бурную деятельность. Мало того, что он взялся рулить Зеленским, именно Мур спровоцировал обострение конфликта в Карабахе, и он же попытался устроить в Киргизии новую цветную революцию. перехватив, тем самым, инициативу американцев, которым нынче, похоже, не до участия во внешнеполитических игрищах. Кстати, Мур лично выбирал кандидатуру представителя Михаила Саакашвили на выборах в Грузии (и выбрал, как мы знаем, Вахтанга Кикабидзе – за то, что тот безоглядно ненавидит Россию).

Теперь понятно, как англичане заполучили украинский Николаев на 50 лет, вместе с верфями и полигоном для строительства военной базы? Если президента Украины консультирует лично глава британского шпионского ведомства, остаётся лишь удивляться, почему англичане до сих пор не сменили американских ЦРУшников в здании СБУ в Киеве? И совсем уж нечего удивляться нарастанию контактов Киева с Вильнюсом и особенно – с Варшавой. Всё в русле британского понимания мироустройства. Остаётся ждать обострение, а оно непременно начнётся, как в Киргизии и Карабахе. Мур – не сторонник долгого ожидания. А значит, не сегодня завтра заполыхает Донбасс.