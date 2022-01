Глава британского МИД заменила визит на Украину самоизоляцией

Накануне своего визита на Украину британский министр иностранных дел Лиз Трасс сообщила, что заразилась коронавирусом. В своём Twitter она написала, что вечером получила положительный тест на COVID-19.

При этом Трасс порадовалась, что она трижды привита от COVID.

Министр добавила, что намерена работать из дома. "Пока нахожусь на самоизоляции", - указала она.

Ранее сообщалось, что Трасс вместе с премьер-министром Борисом Джонсоном во вторник, 1 февраля, должна была отправиться с визитом на Украину.

Впрочем, новость о заражении Трасс вирусом в Сети восприняли не без скепсиса. Некоторые комментаторы потребовали от дипломата объяснений, почему она на Даунинг-стрит находилась без маски, подвергая коллег риску.

