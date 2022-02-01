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Глава британского МИД заменила визит на Украину самоизоляцией

01 февраля 2022, 00:35  •  85 • Политика
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила в Twitter, что заразилась коронавирусом.
Накануне своего визита на Украину британский министр иностранных дел Лиз Трасс сообщила, что заразилась коронавирусом. В своём Twitter она написала, что вечером получила положительный тест на COVID-19.
При этом Трасс порадовалась, что она трижды привита от COVID.
Министр добавила, что намерена работать из дома. "Пока нахожусь на самоизоляции", - указала она.
Ранее сообщалось, что Трасс вместе с премьер-министром Борисом Джонсоном во вторник, 1 февраля, должна была отправиться с визитом на Украину.
Впрочем, новость о заражении Трасс вирусом в Сети восприняли не без скепсиса. Некоторые комментаторы потребовали от дипломата объяснений, почему она на Даунинг-стрит находилась без маски, подвергая коллег риску.
Good job you were wearing a mask to protect your colleagues in the house this afternoon. pic.twitter.com/ZGPOjlricz
— Sunlit Uplands (@SunlitUplandsUK) January 31, 2022

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