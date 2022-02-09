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Глава британского МИД во время визита в Россию поразила всех своей "русской шапкой"
09 февраля 2022, 19:45 • 191 • Политика
Глава британского МИД Лиз Трасс во время визита в Россию поразила всех своей "типичной русской шапкой".
В среду самолёт Трасс приземлился в аэропорту Москвы. Встречала иностранного министра небольшая делегация русских чиновников. Видео встречи уже появилось в соцсетях.
На кадрах видно, как Трасс спускается по трапу, а затем здоровается за руку с представителем встречающей стороны. При этом журналисты обратили внимание, что глава британского МИД одета явно не по погоде.
Готовясь к суровой русской зиме, она надела меховое пальто и русскую меховую шапку. При этом температура воздуха в Москве в это время составляла 0 градусов.
Отметим, что визит Трасс произошёл вскоре после визита в Москву президента Франции Эммануэля Макрона. Ожидается, что центральными темами переговоров станут ситуация на Украине и обеспечение безопасности в Европе.
Отношения между Россией и Великобританией обострились после того, как Лондон начал открыто поставлять Украине оружие, подталкивая Киев к наступлению на Донбасс, вместо того чтобы заставить его выполнить Минские соглашения.
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