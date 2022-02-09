Глава британского МИД Лиз Трасс во время визита в Россию поразила всех своей "типичной русской шапкой".

В среду самолёт Трасс приземлился в аэропорту Москвы. Встречала иностранного министра небольшая делегация русских чиновников. Видео встречи уже появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как Трасс спускается по трапу, а затем здоровается за руку с представителем встречающей стороны. При этом журналисты обратили внимание, что глава британского МИД одета явно не по погоде.

Готовясь к суровой русской зиме, она надела меховое пальто и русскую меховую шапку. При этом температура воздуха в Москве в это время составляла 0 градусов.

Отметим, что визит Трасс произошёл вскоре после визита в Москву президента Франции Эммануэля Макрона. Ожидается, что центральными темами переговоров станут ситуация на Украине и обеспечение безопасности в Европе.

Отношения между Россией и Великобританией обострились после того, как Лондон начал открыто поставлять Украине оружие, подталкивая Киев к наступлению на Донбасс, вместо того чтобы заставить его выполнить Минские соглашения.