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Глава белорусского МВД извинился перед белорусами, которые по ошибке попали под раздачу

14 августа 2020, 23:05  •  44 • В мире
Глава МВД Белоруссии в эфире местного телеканала извинился за насилие перед гражданами, которые случайно пострадали в ходе беспорядков.
Белорусский министр Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы случайных людей, которые пострадали в ходе беспорядков. Он подчеркнул, что приносит извинения тем, кто попал под раздачу случайно.
При этом, подчеркнул Караев, большинство граждан не поддерживает протесты.
Он также указал, что силовики также пострадали в ходе действий протестующих. В частности, отметил министр, на митингах пострадали 60 милиционеров.
К тому же за последние три дня было совершено 11 сознательных наездов на бойцов.
"По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!" - отметил Караев.
Ранее в Википедии главу белорусского МВД Юрия Караева попытались унизить новым статусом.
В разделе "Биография" свободной интернет-энциклопедии Википедия кто-то добавил строчку о том, что в 2020 году Караев "непосредственно участвовал в руководстве карательной операцией в ходе протестов в Беларуси". Впрочем, это уже не первый случай, когда Википедию делали инструментом политических игр.

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