Глава Башкортостана принял решение по шихану Куштау: Одной из сторон придётся покинуть гору

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров объявил итоговое решение в отношении шихана Куштау, расположенного в Ишимбайском районе региона.

Ранее вокруг этой горы разразились ожесточённые споры, которые привели к акциям протеста. 15-16 августа там выступали экоактивисты, которые требовали остановить разработку Куштау сотрудниками Башкирской содовой компании.

За это время пострадали два работника полиции. Совет по правам человека при Хабирове передавал, что в ходе митинга арестовали 30 человек, которые демонстрировали неподчинение законным требованиям правоохранителей.

Разногласия урегулировал глава республики, который встретился с протестующими и сообщил, что вся деятельность по добыче сырья будет заморожена до момента принятия компромиссного решения. Для этого был создан специальный координационный совет.

Теперь Хабиров уведомил активистов в ходе встречи, что Куштау будет присуждён статус природного памятника. В связи с этим разработка горы работниками БСК будет прекращена.