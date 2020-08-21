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Глава Башкортостана принял решение по шихану Куштау: Одной из сторон придётся покинуть гору

21 августа 2020, 18:15  •  74 • Политика
Глава Башкортостана Радий Хабиров принял решение по шихану Куштау. В результате одной из сторон конфликта придётся покинуть гору. Географическому объекту будет присуждён статус природного памятника. В связи с этим его разработка Башкирской содовой компанией будет прекращена.
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров объявил итоговое решение в отношении шихана Куштау, расположенного в Ишимбайском районе региона.
Ранее вокруг этой горы разразились ожесточённые споры, которые привели к акциям протеста. 15-16 августа там выступали экоактивисты, которые требовали остановить разработку Куштау сотрудниками Башкирской содовой компании.
За это время пострадали два работника полиции. Совет по правам человека при Хабирове передавал, что в ходе митинга арестовали 30 человек, которые демонстрировали неподчинение законным требованиям правоохранителей.
Разногласия урегулировал глава республики, который встретился с протестующими и сообщил, что вся деятельность по добыче сырья будет заморожена до момента принятия компромиссного решения. Для этого был создан специальный координационный совет.
Теперь Хабиров уведомил активистов в ходе встречи, что Куштау будет присуждён статус природного памятника. В связи с этим разработка горы работниками БСК будет прекращена.

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