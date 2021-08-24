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Глава Башкирии рассказал, как успокаивал себя перед встречей с Путиным

24 августа 2021, 02:30  •  27 • Политика
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что в ответственные моменты ему помогает молитва.
Радий Хабиров на встрече с участниками чемпионата WorldSkills Russia рассказал, как он справляется с волнением. Он поведал собравшимся историю, как в ответственный момент ему удалось быстро справиться с нервами и успокоиться.
Так, признался глава Башкирии, во время визита президента России он сильно занервничал. Чиновник рассказал, что волнение накрыло его буквально за мгновение до встречи с главой государства.
"Вижу - машины едут, такая кавалькада, всевозможные сигнальные огни", - вспомнил он.
В тот момент, чтобы взять себя в руки, Хабиров про себя произнёс молитву.
"Руки начинают трястись. Едет глава нашего государства, великий человек, которого ты очень уважаешь. Но я уже на тот момент придумал, это личное дело каждого, мне помогает молитва. Вот три-четыре слова молитвы сказал, несколько раз повторил - и успокаиваешься", - рассказал глава Башкирии.
Описанный случай, как заметил Хабиров, произошёл с ним во время недавнего визита Путина в Башкирию. С главой республики президент в последний раз встречался в начале августа, напоминает РБК.

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