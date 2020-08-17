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Глава Башкирии дал обещание бунтующим у Куштау
17 августа 2020, 00:35 • 94 • Политика
Глава Башкирии Радий Хабиров дал обещание бунтующим у Куштау. Он приехал к протестующим и заявил, что шихан не будет разрабатываться до тех пор, пока не будет найдено компромиссное решение.
К протестующим экологическим активистам у Куштау приехал глава Башкирии Радий Хабиров. Он пообщался с активистами, дав им обещание. По словам чиновника, шихан не будет разрабатываться, пока власти и общественность не найдут компромиссного решения.
При этом Хабиров затруднился сказать, каким именно может быть это компромиссное решение.
По сообщениям местных СМИ, работники Башкирской содовой компании начали убирать технику, часть полицейских уехала с места столкновений протестующих и сотрудников ЧОП.
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