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Глава Барнаула Сергей Дугин подал в отставку

15 августа 2019, 10:54  •  81 • В России

В четверг, 15 августа, стало известно об отставке главы города Барнаула Сергея Дугина.

Эту информацию в администрации краевой столицы уже подтвердили. Исполняющим обязанности главы города стал первый заместитель Дугина Вячеслав Франк.

- Я принял решение, что ухожу в отставку по собственному желанию. Решение принято обдуманно, оно не вчера родилось. Мы с губернатором Виктором Петровичем Томенко неоднократно эту тему обсуждали. Главой региона были поставлены задачи перед городом, которые необходимо выполнить.Сегодня в городе в стадии завершения подготовка к отопительному сезону. Уверен, что муниципалитет получит паспорт готовности к зиме. Идет реализация национальных и федеральных проектов, городских программ. Интенсивно идет работа по приемке учебных заведений к новому учебному году. Нет сомнений, что задачи, поставленные губернатором, будут выполнены. В ближайшее время я намерен отдохнуть. Есть силы, желание, энергия трудиться и дальше на благо Алтайского края и города Барнаула, - заявил сам Сергей Иванович.

До этого слухи об отставке Сергея Дугина появились в мае 2019 года. Многие связывали его желание уйти в отставку из-за провального отопительного сезона, который ознаменовался многочисленными авариями. Впрочем, были и другие предположения. Жителям Барнаула он в частности запомнится как градоначальник, при котором реализовывался туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горно-заводской город», при котором начались обсуждения Генерального плана и т. д.

Напомним, Сергей Дугин был назначен на должность главы администрации Барнаула 25 декабря 2015 года. Такое решение приняли депутаты Барнаульской городской Думы. Затем 1 декабря 2017 года он получил высокий пост по результатам конкурса.

Заявление об отставке написано сегодня, 15 августа, и зарегистрировано в Барнаульской городской Думе.

Исполняющим обязанности главы Барнаула стал первый заместитель главы администрации города Вячеслав Франк. На эту должность он был назначен в январе 2017 года. По роду своей деятельности он занимался координацией деятельности правового комитета администрации города, комитета по кадрам и муниципальной службе администрации города.

Досье КП

Сергей Дугин родился 14 мая 1956 года в с. Шимолино Благовещенского района Алтайского края. Проходил службу в рядах Военно-Морского Флота, учился в Алтайском сельскохозяйственном институте по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства».

Работал в должности главного экономиста, начальником отдела статистики, председателем комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Павловского района. В 1995 году был переведен в комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике на должность заместителя.

С 2001 по 2009 годы замещал должность управляющего Алтайским отделением Фонда социального страхования. В 2009 году назначен начальником Главного управления Алтайского края по социальной защите населения. 1 декабря 2017 года избран главой города Барнаула.

Вячеслав Франк родился 6 мая 1965 в Барнауле. В 1987 году окончил Барнаульский строительный техникум по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2003 году — Институт экономических преобразований и управления рынком по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». После этого проходил профессиональную переподготовку в Институте повышения квалификации Волго-Вятской академии государственной службы. 14 лет замещал должности руководителя, заместителя руководителя в строительных организациях.

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