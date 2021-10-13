Глава Азербайджана сообщил, сколько правды о нём раскрыли в "архиве пандоры"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил информацию о его активах, о которых стало известно из "архивов пандоры". По словам Алиева, "там 5% правды".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica прокомментировал информацию об активах, опубликованную в "архиве пандоры".

Я 18 лет являюсь президентом. До этого я был предпринимателем, причём успешным предпринимателем,

- оправдался президент Азербайджана о фактах многомиллионных счетов в офшорах.

Как отметил Алиев, его биография многим известна. По словам азербайджанского президента, он был "небедным человеком", когда был избран на пост главы страны.

Алиев подчеркнул, что, перейдя на госслужбу, перестал "непосредственно участвовать в бизнесе и передал его своей семье", передаёт РБК. Президент республики также отметил, что большинство инвестиций его семьи "в основном в Азербайджане", хотя есть вложения и в других странах.

"Вся их бизнес-деятельность прозрачна, проходит аудит на международном уровне, и никто не может выступать с утверждением о том, что здесь что-то ошибочно", - пояснил президент республики. Алиев отметил, что сам не читал информацию о себе в "архиве пандоры", однако ему "сообщили, и там, возможно, 5% правды. Остальное - ложь".

Алиев пояснил появление информации об офшорах:

Некоторые люди на Западе... хотят обвинить нас. Хотят, чтобы мы подчинялись им. Хотят подчинить нас своей воле. А я говорю: "Нет!"

Ильхам Алиев стал президентом Азербайджана в 2003 году после смерти своего отца, также президента и экс-главы КГБ Азербайджанской ССР Гейдара Алиева.