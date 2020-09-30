|
Глава Азербайджана прокомментировал войну с Арменией: "Адекватный ответ агрессору"
30 сентября 2020, 00:40 • 39 • Политика
Президент Азербайджана отказался от переговоров с Арменией и назвал адекватным ответ на "агрессию" в Карабахе. "Мы вынуждены были дать адекватный ответ агрессору. И таким образом защитить свой народ, своих людей и свою землю", - заявил он.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что ответ Баку на "агрессию" в Нагорном Карабахе является адекватным. Об этом он заявил в эфире российской телепрограммы "60 минут".
Речь идёт об обострении конфликта, случившемся между Арменией и Азербайджаном в воскресенье, 27 августа. Стороны нанесли удары друг по другу в районе Нагорного Карабаха, понеся потери в людях и технике.
Он добавил, что не собирается идти на переговоры с властями Армении, так как считает, что их позиция является неприемлемой. В частности, главу Азербайджана не устраивает принцип "Карабах - это Армения и точка".
39
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 сентября 2020, 16:35
|
26 сентября 2020, 20:35
|
26 сентября 2020, 13:15
|
27 сентября 2020, 03:00
|
27 сентября 2020, 21:20
|
23 сентября 2020, 17:25
|
23 сентября 2020, 00:50