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Глава Азербайджана прокомментировал войну с Арменией: "Адекватный ответ агрессору"

30 сентября 2020, 00:40  •  39 • Политика
Президент Азербайджана отказался от переговоров с Арменией и назвал адекватным ответ на "агрессию" в Карабахе. "Мы вынуждены были дать адекватный ответ агрессору. И таким образом защитить свой народ, своих людей и свою землю", - заявил он.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что ответ Баку на "агрессию" в Нагорном Карабахе является адекватным. Об этом он заявил в эфире российской телепрограммы "60 минут".
Речь идёт об обострении конфликта, случившемся между Арменией и Азербайджаном в воскресенье, 27 августа. Стороны нанесли удары друг по другу в районе Нагорного Карабаха, понеся потери в людях и технике.
Мы вынуждены были дать адекватный ответ агрессору. И таким образом защитить свой народ, своих людей и свою землю, - прокомментировал случившееся президент Азербайджана.
Он добавил, что не собирается идти на переговоры с властями Армении, так как считает, что их позиция является неприемлемой. В частности, главу Азербайджана не устраивает принцип "Карабах - это Армения и точка".
В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь? - задаётся вопросом Ильхам Алиев.

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