Глава Азербайджана прокомментировал войну с Арменией: "Адекватный ответ агрессору"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что ответ Баку на "агрессию" в Нагорном Карабахе является адекватным. Об этом он заявил в эфире российской телепрограммы "60 минут".

Речь идёт об обострении конфликта, случившемся между Арменией и Азербайджаном в воскресенье, 27 августа. Стороны нанесли удары друг по другу в районе Нагорного Карабаха, понеся потери в людях и технике.

Мы вынуждены были дать адекватный ответ агрессору. И таким образом защитить свой народ, своих людей и свою землю, - прокомментировал случившееся президент Азербайджана.

Он добавил, что не собирается идти на переговоры с властями Армении, так как считает, что их позиция является неприемлемой. В частности, главу Азербайджана не устраивает принцип "Карабах - это Армения и точка".