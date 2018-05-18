Глава АСИ считает эффективными управленцами назначенных министрами РФ экс-губернаторов

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Региональный опыт бывших глав субъектов РФ, которые были назначены новыми министрами правительства страны, будет востребован на федеральном уровне, они являются эффективными управленцами. Такое мнение высказала ТАСС в пятницу генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

В пятницу президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях нового состава правительства. В частности, новым министром по развитию Дальнего Востока стал губернатор Амурской области Александр Козлов, на пост министра строительства и ЖКХ был назначен Владимир Якушев, ранее возглавлявший Тюменскую область, а губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин стал новым министром природных ресурсов и экологии.

"Мы рады назначению руководителей субъектов на посты федеральных министров, потому что считаем их эффективными. Они показали очень хорошую работу в улучшении инвестиционного климата, в работе с бизнесом, в выстраивании инфраструктуры в регионах. Поэтому я считаю, что их опыт и компетенции будут востребованы на федеральном уровне", - сказала она.

Чупшева добавила, что агентство будет и дальше взаимодействовать как с бывшими главами регионов, возглавившими федеральные министерства, так и с другими министрами РФ, с некоторыми из которых АСИ уже работает по ряду проектов и инициатив. "Мы будем также тесно работать с правительством Российской Федерации, чтобы ресурсы сообществ, предпринимателей, бизнеса, власти были направлены на рост экономики нашей страны. Позитивно оцениваем такое правительство", - отметила она.

Разделение Министерства образования и науки на два ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования является правильным решением, а процесс выстраивания работы должен пройти быстро, считает глава АСИ. "Когда мы говорим о едином и непрерывном образовании на всех этапах жизни и развития человека, подготовки кадров, главное, чтобы, несмотря на структурное разделения на два министерства, система образования для человека, для подготовки кадров была единой. Это задача, наверное, для обоих министров", - сказала она.

При этом, как отмечает Чупшева, реформирование Минкомсвязи в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций говорит о приоретизации цифровой сферы как стратегического направления для развития экономики. "Я считаю, что очень правильно, что сегодня такой центр компетенции передан на уровень министерства, которое будет заниматься и коммуникациями, и связью, и развитием цифровых технологий", - сказала гендиректор АСИ.