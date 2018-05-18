Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Акция в поддержку Вышинского проходит у посольства Украины в Москве
Меркель пообещала обсудить задержание Вышинского с Порошенко
Захарова назвала "героев гадания" на будущее Лаврова
Кто войдет в новый состав правительства России. Полный список
Главная / Политика

Глава АСИ считает эффективными управленцами назначенных министрами РФ экс-губернаторов

18 мая 2018, 19:54  •  16 • Политика

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Региональный опыт бывших глав субъектов РФ, которые были назначены новыми министрами правительства страны, будет востребован на федеральном уровне, они являются эффективными управленцами. Такое мнение высказала ТАСС в пятницу генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

В пятницу президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях нового состава правительства. В частности, новым министром по развитию Дальнего Востока стал губернатор Амурской области Александр Козлов, на пост министра строительства и ЖКХ был назначен Владимир Якушев, ранее возглавлявший Тюменскую область, а губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин стал новым министром природных ресурсов и экологии.

"Мы рады назначению руководителей субъектов на посты федеральных министров, потому что считаем их эффективными. Они показали очень хорошую работу в улучшении инвестиционного климата, в работе с бизнесом, в выстраивании инфраструктуры в регионах. Поэтому я считаю, что их опыт и компетенции будут востребованы на федеральном уровне", - сказала она.

Чупшева добавила, что агентство будет и дальше взаимодействовать как с бывшими главами регионов, возглавившими федеральные министерства, так и с другими министрами РФ, с некоторыми из которых АСИ уже работает по ряду проектов и инициатив. "Мы будем также тесно работать с правительством Российской Федерации, чтобы ресурсы сообществ, предпринимателей, бизнеса, власти были направлены на рост экономики нашей страны. Позитивно оцениваем такое правительство", - отметила она.

Разделение Министерства образования и науки на два ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования является правильным решением, а процесс выстраивания работы должен пройти быстро, считает глава АСИ. "Когда мы говорим о едином и непрерывном образовании на всех этапах жизни и развития человека, подготовки кадров, главное, чтобы, несмотря на структурное разделения на два министерства, система образования для человека, для подготовки кадров была единой. Это задача, наверное, для обоих министров", - сказала она.

При этом, как отмечает Чупшева, реформирование Минкомсвязи в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций говорит о приоретизации цифровой сферы как стратегического направления для развития экономики. "Я считаю, что очень правильно, что сегодня такой центр компетенции передан на уровень министерства, которое будет заниматься и коммуникациями, и связью, и развитием цифровых технологий", - сказала гендиректор АСИ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

16
Источник
Похожие новости
17 мая 2018, 04:54
Посольство РФ назвало провокационной статью в газете США с призывом взорвать Крымский мост
18 мая 2018, 16:39
Глава Северной Осетии поблагодарил экс-министра Кузнецова за помощь республике
17 мая 2018, 14:39
Матвиенко предложила чиновникам перенести отпуск, чтобы выполнить задачи по майскому указу

18 мая 2018, 00:25
Путин провел в Сочи переговоры с Асадом
18 мая 2018, 19:54
Средний возраст членов нового кабмина снизился на год
18 мая 2018, 19:54
Захарова назвала "героев гадания" на будущее Лаврова
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
16 мая 2018, 17:39
Симоньян прокомментировала публикацию Washington Examiner с призывом бомбить Крымский мост
12 мая 2018, 22:39
«Грандиозная стройка»: как трасса «Таврида» изменит жизнь крымчан и туристов
17 мая 2018, 10:09
«Собибор». Реакция на фильм в отдельно взятом кинозале
13 мая 2018, 21:39
«Панцирь» уничтожили в пути
15 мая 2018, 06:09
«Морской щит-2018». Американцы не полезли в черноморскую западню
18 мая 2018, 05:39
На близкую смерть Маккейна
13 мая 2018, 08:40
Как предать собственный народ и плюнуть на его историю
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.