|
Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост
22 марта 2021, 19:35 • 93 • Политика
Руководитель аппарата Государственной думы Татьяна Воронова покинет свой пост, на ее место будет назначен первый зампред аппарата Игорь Дивейкин. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Сегодня на заседании комитета по контролю и регламенту, а затем на Совете Думы будет рассмотрен об освобождении Татьяны Геннадьевны Вороновой от должности руководителя аппарата Государственной думы и назначении на эту должность Дивейкина Игоря Николаевича», — сказал он.
Володин уточнил, что Воронова переходит на работу топ-менеджером в компанию «Новатэк». Она занимала пост главы аппарата Госдумы с конца 2016 года.
17 марта Совфед избрал главу комитета по международным делам Константина Косачева вице-спикером верхней палаты парламента вместо Ильяса Умаханова.
На должность главы комитета Совета Федерации по международным делам был назначен сенатор Григорий Карасин.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
93
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 марта 2021, 01:00
|
16 марта 2021, 00:25
|
17 марта 2021, 02:05
|
16 марта 2021, 03:10
|
18 марта 2021, 01:00
|
17 марта 2021, 05:45
|
19 марта 2021, 03:35