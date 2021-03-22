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Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост

22 марта 2021, 19:35  •  93 • Политика
Руководитель аппарата Государственной думы Татьяна Воронова покинет свой пост, на ее место будет назначен первый зампред аппарата Игорь Дивейкин. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Сегодня на заседании комитета по контролю и регламенту, а затем на Совете Думы будет рассмотрен об освобождении Татьяны Геннадьевны Вороновой от должности руководителя аппарата Государственной думы и назначении на эту должность Дивейкина Игоря Николаевича», — сказал он.
Володин уточнил, что Воронова переходит на работу топ-менеджером в компанию «Новатэк». Она занимала пост главы аппарата Госдумы с конца 2016 года.
17 марта Совфед избрал главу комитета по международным делам Константина Косачева вице-спикером верхней палаты парламента вместо Ильяса Умаханова.
На должность главы комитета Совета Федерации по международным делам был назначен сенатор Григорий Карасин.

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