Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост

Руководитель аппарата Государственной думы Татьяна Воронова покинет свой пост, на ее место будет назначен первый зампред аппарата Игорь Дивейкин. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Сегодня на заседании комитета по контролю и регламенту, а затем на Совете Думы будет рассмотрен об освобождении Татьяны Геннадьевны Вороновой от должности руководителя аппарата Государственной думы и назначении на эту должность Дивейкина Игоря Николаевича», — сказал он.

Володин уточнил, что Воронова переходит на работу топ-менеджером в компанию «Новатэк». Она занимала пост главы аппарата Госдумы с конца 2016 года.

17 марта Совфед избрал главу комитета по международным делам Константина Косачева вице-спикером верхней палаты парламента вместо Ильяса Умаханова.

На должность главы комитета Совета Федерации по международным делам был назначен сенатор Григорий Карасин.