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Глава аппарата Белого дома собрался на выход - СМИ

10 февраля 2018, 03:09  •  56 • Политика
Руководитель аппарата Белого дома США Джон Келли намерен уйти в отставку.
Причиной отставки главы аппарата американской администрации Джона Келли стало недовольство президента США Дональда Трампа тем, как он рассматривал дело обвиненного в домашнем насилии экс-секретаря аппарата Белого дома Роберта Портера, сообщил ABC News.
По данным собеседников телеканала, Келли «дал понять» Трампу, что намерен покинуть пост.
Отмечается, что президент уже рассматривает несколько кандидатур на пост главы аппарата. Среди них директор по управлению и бюджету Мик Мулвани, главный советник Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон и член Республиканской партии Марк Медоуз.
В последнее время Келли засветился в нескольких скандалах. В январе Трамп публично упрекнул его за высказывание о сделанных «по неосведомленности» предвыборных заявлениях.

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