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Глава "Альянса зеленых" стал кандидатом в мэры Москвы по итогам "зеленых праймериз"

24 мая 2018, 15:39  •  53 • Политика

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин стал победителем в предварительном голосовании (праймериз) по определению единого "зеленого кандидата" на пост мэра Москвы. Об этом говорится в четверг в итоговых материалах по праймериз, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Ранее сообщалось, что Закондырин также победил и в офлайн-голосовании по выбору "зеленого кандидата", которое проводилось в минувшее воскресенье, 20 мая. По уточненным данным, лидер "Альянса зеленых" набрал 39,75% голосов, или 1296 голосов в абсолютных числах. Голосование шло во всех 12 административных округах Москвы, а в самом голосовании приняло участие свыше 3 тыс. человек. Также москвичи оставили победителю праймериз более 300 наказов.

Согласно материалам, лидер "Альянса зеленых" по итогам онлайн-голосования на сайте зеленыйкандидат.москва набрал 33,95% голосов или 12578 голосов в абсолютных числах. Второе место заняла член партии "Альянс зеленых" Анастасия Мирсанова, которая набрала 12,08% голосов. Третье место занял член совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации РФ Владислав Жуков с 10,18% голосов. В материалах поясняется, что победа в праймериз является обязательным условием для выдвижения в кандидаты на выборах мэра Москвы, однако другие кандидаты, участвовавшие в праймериз, не должны выдвигать свою кандидатуру.

Победитель позвал остальных участников предварительного голосования войти в свой штаб. "Есть целая группа кандидатов, которая набрала достаточно большое количество голосов: это Анастасия Мирсанова, Владислав Жуков, Магомет Яндиев, один из муниципальных депутатов Владислав Катков. Я всех этих людей хотел бы пригласить к себе в избирательный штаб на будущих выборах мэра Москвы", - сказал Закондырин в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

"А коллег Мирсанову, Жукова и Яндиева хотел бы предложить в качестве кандидатов в сенаторы от Москвы", - добавил он.

Он также отметил, что 23 июня планируется проведение Московского экологического форума, на котором будет озвучена предвыборная программа единого "зеленого кандидата".

 

Всегоо в праймериз по выборам единого кандидата-эколога приняло участие 19 кандидатов, среди них летчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин, член центрального совета Российской экологической партии "Зеленые", член совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации РФ Владислав Жуков, московские муниципальные депутаты Елена Селькова, Валерий Катков, Магомет Яндиев. Как отмечается в материалах, всего в праймериз приняло участие 10 мужчин и 9 женщин, и был соблюден принцип "важного для зеленых гендерного равенства".

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Чтобы быть зарегистрированным на выборах, кандидат на пост мэра должен пройти так называемый муниципальный фильтр. Кандидату необходимо собрать подписи 110 муниципальных депутатов в трех четвертях муниципальных образований Москвы. Как сообщалось ранее, только у "Единой России" есть достаточное для преодоления муниципального фильтра количество муниципальных депутатов.

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