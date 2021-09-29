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Глава Адыгеи отказался от мандата депутата Госдумы

29 сентября 2021, 22:10  •  43 • Политика
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов отказался от мандата депутата Госдумы VIII созыва. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Рамазана Афашагова.
Кумпилов возглавлял на выборах в нижнюю палату парламента региональный список партии.
«Глава Адыгеи отказался от мандата депутата Госдумы», — заявил Афашагов. Он уточнил, что мандат передан Мурату Хасанову, который был вторым в списке региональной группы кандидатов.
Ранее в этот день стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, возглавлявшие общефедеральную часть списка «Единой России», подали в ЦИК заявления об отказе от мандатов депутатов Госдумы VIII созыва, передает RT.
Также от думских мандатов отказались руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, пишет Pravda.Ru.
Ранее, 27 сентября, президент России Владимир Путин объявил, что лидеры предвыборного списка «Единой России» будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе, сообщает телеканал «Звезда».
Так, Лавров должен был возглавить комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, а Шойгу — комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири. Шмелева должна была возглавить комиссию по образованию и науке, тогда как Проценко — комиссию по здравоохранению.
Путин в субботу, 25 сентября, назвал прошедшие выборы в Госдуму РФ легитимными и открытыми.
Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).
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