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Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

24 мая 2019, 13:39  •  71 • Украина

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Переговоры между Украиной и Россией нужны, если в Киеве хотят достижения мира в Донбассе. Об этом заявил глава администрации президента (АП) Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "1+1".

"Если мы хотим мира, то разговаривать нужно", - сказал он. При этом глава администрации отметил, что вопрос о том, когда и при каких условиях эти переговоры состоятся, пока остается открытым. Богдан также считает, что урегулирования ситуации на востоке страны можно достичь мирным путем. "Возможно, это тяжелый путь, но думаю, что именно этим путем нужно идти", - сказал он.

В то же время сам президент Украины Владимир Зеленский в четверг отрицательно ответил на вопрос, будут ли переговоры с РФ, который задал ему журналист Общественного телевидения.

В понедельник, 20 мая, во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей, для реализации которой готов "пойти на все". 21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Он уточнил, что вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия. Позже Зеленский пояснил, что предложенный им референдум по вопросу заключения мирных соглашений с Россией не является законодательной инициативой, то есть его итоги не будут носить обязательный характер.

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