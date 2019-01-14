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Глава администрации Порошенко может лишиться поста за неверие в его победу – СМИ

14 января 2019, 20:39  •  67 • Политика
Глава администрации президента Украины Петра Порошенко Игорь Райнин может лишиться своего поста. Причиной гнева Порошенко является неверие Райнина в победу текущего президента на выборах, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Как пишет издание, недавно Райнин собрал своих подчиненных и сказал, что не верит в победу Порошенко на выборах, а также в его перспективы остаться на посту.
В связи с этим Райнин намерен создать собственную партию для поддержки главы страны. Однако времени до выборов президента осталось мало, поэтому Райнин собирается воспользоваться административным ресурсом для того, чтобы спасти тонущего Порошенко, утверждает источник.
На данный момент Порошенко серьезно уступает в предвыборной гонке лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Еще хуже его положение стало после того, как в президентскую гонку включился комик Владимир Зеленский, пишут "Дни.ру".

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