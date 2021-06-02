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Глава "Ростеха" раскрыл стратегию США по войне с Россией

02 июня 2021, 10:30  •  94 • Политика
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Если Вашингтон будет двигаться в том же фарватере, беды не миновать
Российско-американские отношения переживают очередной кризис. Вашингтонская администрация делает все, чтобы задавить потенциал нашей страны и приструнить ее. По мнению начальника "Ростеха" Сергея Чемезова, дальнейшее ужесточение рестрикций сродни началу боевых действий.
Американских партнеров явно не устраивает "подъем России с колен", и они всячески пытаются повернуть этот процесс вспять. Усиление санкционного давления на Россию может привести к глобальному конфликту – и США идут по этому пути. Как отметил Чемезов в беседе с корреспондентом "РБК", текущие рестрикции "мягкими нельзя назвать". По сути, сейчас против России ведется экономическая война.
Если ситуация не изменится, будет значительно хуже. Развязывание мирового конфликта сильно ударит не только по России, но и по самим США, а также европейским странам. Готовы ли к полномасштабному противостоянию Европа и Америка – большой вопрос. Как отметил глава Ростеха, горше всего придется европейцам. Их экономика серьезно связана с Россией, поэтому последствия конфликта будут разрушительными, передает РИА ФАН.
При этом Чемезов добавил, что Российская Федерация всеми силами старается нормализовать отношения с западными коллегами и стабилизировать ситуацию в мировом пространстве, пишет URA.RU.
К слову, недавно российский лидер Владимир Путин оценил отказ США от санкций против "Северного потока-2". Президент отметил, что у киевского режима еще остается шанс на сохранение транзитного маршрута российского газа.

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