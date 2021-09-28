Глав много, президент один: что меняется в публичной власти России

Президент сможет отправлять в отставку региональные заксобрания, руководители субъектов получат право переизбираться более двух раз, но должны будут именовать себя только главами . Как выяснили «Известия», об этом говорится в тексте законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», который будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. Один из его авторов, депутат ГД Павел Крашенинников пояснил, что новыми нормами предлагается реализовать положение Конституции о единстве системы публичной власти . В большинстве фракций готовы законопроект поддержать, однако предлагают внести ряд поправок. Эксперты считают, что с принятием документа организация деятельности публичной власти в регионах будет завершена.

Только глава

По информации «Известий», законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», внесенный в Госдуму 27 сентября сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, будет рассмотрен в приоритетом порядке . Документом предполагается создание в России единой модели организации и деятельности органов публичной власти регионов, прописываются их полномочия, а также уровень ответственности.

Всего законопроект состоит из 11 глав и 65 статей . В их числе «Законодательный орган субъекта РФ», «Высшее должностное лицо субъекта», «Система исполнительных органов субъекта», «Экономическая основа деятельности органов публичной власти» и другие.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

« Проект федерального закона подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации публичной власти в субъектах », — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении «Известий».

Также в документе подробно прописывается, с помощью каких механизмов это единство будет достигаться. Например, большой блок новых норм посвящен руководителям субъектов.

« Наименованием должности высшего должностного лица является «глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта . Конституцией (уставом) субъекта с учетом исторических, национальных и иных традиций может быть предусмотрено дополнительное наименование должности высшего должностного лица. Такое наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства — президента РФ », — отмечается в документе.

Как пояснил Андрей Клишас, «законопроект предлагает установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ».

Кроме того, главы регионов признаются законопроектом «обязательными органами публичной власти». Они имеют право одновременно замещать госдолжность Российской Федерации и госдолжность субъекта, руководить исполнительной властью, формировать структуру управления, должны избираться населением или депутатами местного заксобрания. Также для всех руководителей субъектов прописывается единый срок полномочий, который будет составлять пять лет. При этом законопроект предусматривает снятие для глав запрета избираться более двух сроков подряд .

Закрепляется, что федеральные органы исполнительной власти могут участвовать в формировании региональных органов исполнительной власти в сферах образования, здравоохранения, финансов, а также жилищного, строительного надзора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно законопроекту, меняется и механизм ответственности руководителя региона. Он не только может быть отстранен от должности президентом РФ, в том числе в связи с утратой доверия — глава государства будет вправе применять к нему иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор. В течение пяти лет после отрешения главы региона от должности президентом такое лицо не может претендовать на эту должность ни в одном регионе .

Еще один большой блок норм посвящен единству деятельности и полномочий заксобраний. В законопроекте детально прописывается возможное разрешенное количество депутатов, которое будет зависеть от численности избирателей. Например, парламентариев должно быть не менее 15 и не более 50 — при числе голосующих менее 500 тыс. человек; не менее 35 и не более 90 — при числе избирателей от 1 до 2 млн .

Срок полномочий заксобраний, так же как у глав субъектов, должен составлять пять лет . В числе оснований для роспуска законопроектом устанавливаются решение самого заксобрания прекратить свою деятельность, вердикт суда, распоряжение главы региона, а также президента. В последнем случае это произойдет, если депутаты примут законопроект, противоречащий нормам Конституции, и в течение трех месяцев не отменят его.

В одном стиле

Как пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта Павел Крашенинников, в случае его принятия закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» утратит свою силу .

— Принцип единства системы публичной власти был закреплен в Конституции впервые. Он предполагает согласованное действие различных уровней власти как единого целого, во благо граждан . Это важный шаг на пути улучшения работы государственного механизма. В развитие конституционных норм о публичной власти уже были приняты закон «О Государственном совете РФ», новый закон «О правительстве РФ», крупные изменения в закон «О Конституционном суде РФ», — напомнил парламентарий.

По его словам, внесенный законопроект — это следующий шаг в приведении законодательства в соответствие с обновленной Конституцией .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

При этом в пресс-службе парламентария воздержались от комментариев на тему того, коснется ли этот законопроект Республики Татарстан. В регионе до сих пор глава субъекта именует себя президентом, хотя еще в 2010 году был принят закон, который запрещал это губернаторам. Как пояснил «Известиям» источник в нижней палате, на сегодня республика — единственный регион, который не подчинился общему требованию. Однако, по его словам, теперь это придется исправить.

В «Единой России» «Известиям» сообщили, что документ будет принят в ближайшее время.

— Безусловно, этот законопроект будет рассмотрен нами в приоритетном порядке, поскольку он является продолжением начатой в России конституционной реформы . Изначально у нас была договоренность, чтобы сроки рассмотрения таких новых норм не затягивались, — заявил «Известиям» первый зампред фракции партии Адальби Шхагошев.

По его мнению, этот законопроект, как и все другие конституционные нормы, будет поддержан всеми фракциями парламента.

Глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил, что его коллеги пока законопроект не обсуждали, хотя свою позицию по формированию органов региональной власти они имеют давно.

— Сама деятельность власти должна быть более прозрачной. Это моя точка зрения. Как решит фракция, мы узнаем позже, — сообщил «Известиям» парламентарий.

В партиях «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» заявили «Известиям», что изучают новые нормы, но от оценок пока воздержатся.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов также заявил, что партия намерена обсудить законопроект, к некоторым его пунктам имеются вопросы.

— Снятие ограничений для глав субъектов по переизбранию приведут к тому, что у нас опять появятся губернаторы-старожилы, а наша партия выступает за сменяемость власти . Этот вопрос требует дополнительного обсуждения, — подчеркнул депутат.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в беседе с «Известиями» отметил, что «есть реально эффективные губернаторы, которые очень хорошо управляют своими регионами , а есть не очень эффективные».

— Те, кто не очень эффективны, уходят в отставку. Однако реально успешных глав регионов не хотелось бы отпускать после двух сроков , — сказал он.