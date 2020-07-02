Гламурная броня: от «золотого» бронетранспортёра до «Кибертрака» • 45 • Аналитика

Грег Моррис возле своего "золотого" БТР. Источник: dailytelegraph.com.au



Австралийские забавы

Необычно и ярко провести свадебное торжество? И чтобы без опостылевших белоснежных лимузинов? Тогда вам в австралийский Минчайнбери, где Грег Моррис сдаст в аренду «позолоченный» бронетранспортер. В основе его — британский FV432, созданный еще в конце 50-х годов. Хозяин удалил верхнюю часть бронекузова, соорудил кабину с пассажирским салоном и покрыл все яркой краской, отчего гусеничная машина получила имя «Золотая лихорадка». Это единственный в Австралии бронетранспортёр, допущенный до дорог общего пользования. Для эпатажа на крыше Моррис соорудил подобие обитаемой башни с бутафорской пушкой и макет прицельной оптики.



Как утверждает владелец и создатель гламурного бронетранспортера, поначалу это было лишь хобби, а сейчас он имеет вполне стабильный заработок. Гусеничную машину можно арендовать с шофером (точнее, с механиком-водителем) на свадьбу, вечеринку или просто покататься. Внутри «золотого» БТР клиентов ждет многоместный комфортабельный салон, дорогая стереосистема и кинотеатр. Стоимость суточной аренды — 4000-5000 долларов. Как можно увидеть на фотографиях, на гусеницы 12-тонной «Золотой лихорадки» надеты резиновые накладки, щадящие австралийский асфальт. Решение, которому бы стоило научиться отечественным организаторам парадов на Красной площади.





Источник: dailytelegraph.com.au

У Морриса это не единственный FV432 в собственности. Второй успел прославиться еще в 2007 году, когда за его рычаги сел мстительный сотрудник местного оператора связи. Он успел 15-тонной машиной повредить 20 телекоммуникационных вышек и нанести компании 27-миллионный ущерб. Полиция против бешеного БТР была беспомощна. Он в конце концов просто застрял на одном из разрушаемых объектов. Правоохранители не смогли остановить сумасшедшего за рычагами, так как его бронетранспортер сохранил бронезащиту (именно поэтому машина время от времени использовалась Моррисом для съемок в фильмах и для фотосессий). Как уверяет владелец, теперь на его машинах стоит дистанционная система отключения подачи топлива.





"Первоисточник" для "Золотой лихорадки" — британский FV432. Источник: ru.wikipedia.org



Источник: dailytelegraph.com.au

Представленный пример не является исключением тренда гламуризации бронетехники. В настоящее время многие автопроизводители участвуют в подобных играх.



Обзор рынка

Бронированная техника всегда привлекала своей маскулинностью и ощущением безопасности, а порой даже и вседозволенности на дорогах. Однако ранее раньше в моде было скрытое бронирование серийной автомобильной техники. Машины в заводских условиях или в спецателье оснащались броней так, что только специалист мог издали определить назначение техники. В настоящее время практика скрытого бронирования легковой техники сохранилась. Наиболее качественно её делают подразделения при автозаводах. Например, у Mercedes за это отвечает Guard, а в Мюнхене скрытой броней занимается BMW Security. Но в мире все больше появляется людей, готовых платить не просто за защиту, но и за демонстрацию. Например, пару лет назад из-за разгула преступности резко взлетел спрос на бронированные машины в Мексике. При этом там не особо котируются машины скрытого бронирования – местным нужны именно «брутальная» техника, в которой бронелисты выставлены напоказ. С одной стороны, это должно устрашать, а с другой — позволит киллерам заранее подготовиться к покушению и выбрать именно тот калибр, против которого броневик не устоит. Автомобили скрытого бронирования этого в какой-то степени лишены — не каждый на глаз определит уровень защиты такой техники.





































Кадры с баллистических испытаний и рекламной фотосессии броневика Invicto от Brabus. Источник: autoreview.ru

Но, как известно, если есть спрос, будет и предложение. Одним из наиболее спокойных (и свежих) воплощений бронированной брутальности является немецкий Invicto, построенный из Mercedes G-klasse. Сами штутгартцы не особо охотно бронировали ранее свои «Гелендвагены», делегируя это сторонним фирмам. Кстати, одно время броню на машины навешивала контора, очень далекая от автомобилей: Krauss-Maffei Wegmann. В этот раз в Штутгарте решили, что лучше ателье Brabus никто не сделает. При этом бронекапсулу в структуру кузова внедряют не после постройки машины на автозаводе, а еще до этого. Это, кстати, экономит массу гражданского броневика и повышает надежность защиты. Но специфика тюнинговой конторы Brabus никуда не делась. Invicto, или «Непобедимый», вышел с кучей внешних и внутренних ненужностей. На крыше огромный экспедиционный багажник, мощные светодиодные люстры и масса внешней бижутерии. Внутри по заказу можно установить систему ночного видения (зачем она?!), а также опускающиеся стекла передних дверей. Мало того, что сам механизм подъема/опускания тяжеленных стекол сложен и дорог, так и еще и сама логика решения спорна. Открытое окно на гражданском бронеавтомобиле во многом обесценивает саму идею защиты.





Dartz Dictator. Источник: autoreview.ru



Эмблема Dartz. Источник: ru.wikipedia.org

Не самыми скромными бронированными машинами прославилась и российско-латвийская Dartz Motors. Мало того что машины контора производит на редкость безвкусные, так еще и объявила себя правопреемницей «Руссо-Балта». Прямо так и пишут: «Броне-танко-автомобильный завод (бывший Руссо-Балт)». На сайте еще можно увидеть искусные спекуляции вокруг русской водки и черной икры. В основе части броневиков лежит российская машина Т-98 «Комбат», разработанная в Санкт-Петербурге фирмой «Автокад». Внедорожник базируется на агрегатах General Motors и, по большому счету, является российским аналогом Humvee. И если «Автокад», который до сих пор выпускает различные вариации Т-98, еще не потерял чувство стиля, то Dartz на его базе ушел от этого далеко.



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Отечественный Т-98 «Комбат» можно купить и в бронированном исполнении. Источник: militaryarms.ru

Dartz Prombron Dictator очень похож в раскраске на гусеничный свадебный БТР из Австралии, только вот бронироваться может по стандарту STANAG NATO L3/4. А это позволяет выдерживать пулю из ДШК. Саша Бэрон Коэн разъезжал на таком в фильме «Диктатор». Dartz Prombron был изготовлен еще и в специальной модификации «для леди» — до такого они додумались первыми в мире. Ходят слухи, что в комплектации бронемашины были очень фривольные аксессуары. Была у Dartz Motor история, попахивающая еще более черным пиаром. Дональду Трампу по поводу его инаугурации предложили проект эпатажного «золотого трампомобиля» — Trumpmobile. В основе этой техники уже лежал Mercedes-Benz GL-klasse, а кузов был переделан из собственного броневика Black Shark. Трамп, естественно, проигнорировал возможность пересесть в уродца.





Литовские фантазии на тему первого автомобиля первого лица США. Источник: autoreview.ru



"Черная акула" от Dartz на базе Mercedes. Источник: autoreview.ru



Шестиколесные бронированные "Гелендвагены" для России. Проект Dartz. Источник: drive.ru







Black Stallion и трехосный бронеавтомобиль с открытым верхом: последние разработки Dartz. Источник: motor.ru

По мотивам американского военного вертолета в Латвии в конце прошлого года сработали Black Stallion, пожалуй, наиболее органичный автомобиль компании, если так можно сказать о продукции этой фирмы. Но и здесь можно заказать бронированный по В7+ «золотой» броневик в исполнении Aladeen Edition. Как и шестиколесный вариант, который почему-то объявляется наследником «Руссо-Балтов» с кузовами ландо. Сложно понять, зачем этому бронированному монстру мягкий складной верх. Сейчас на подходе Dartz «Черный аллигатор», очевидно, на базе внедорожника Rolls-Royce.



Надо ли упоминать, что стоимость подобных машин нередко приближается к миллиону долларов, а в оснащении используются самые экзотические материалы? И, что удивительно, компания находит своих покупателей на всех континентах.



Хохлома и танки

Слава Dartz, очевидно, не дает покоя американцам. В Калифорнии несколько лет назад стартовал проект Rezvani, призванный в гламурную бронебрутальность добавить армейского шика. В основе единственной модели Tank лежит Jeep Wrangler, который условно ведет свою родословную от легендарного Willis, а двигатель можно установить от сумасшедшего Dodge Challenger SRT Demon да еще и с форсированием до 1000 л. с. Rezvani Tank в варианте Military Edition бронирован по категории В7, оснащен тепловизором и системой постановки дымовых помех. Противогазы входят в штатную комплектацию машины: они позволят в случае чего пройти через зараженную местность. Но главным бонусом (в 2,5 тысячи долларов) стало экранированное электрооборудование, позволяющее защититься от электромагнитного импульса ядерного взрыва. В самом навороченном исполнении этот лютый броневик стоит около 400 тысяч долларов. Абсурдная избыточность функционала этого «Танка» поражает. Где хозяин рассчитывает применять свою технику?









Rezvani Tank в варианте Military Edition стоит от 259 тысяч долларов. Источник: rezvanimotors.com

Канадская Inkas Armored, которая ранее не была замечена в выпуске эпатажных машин, все-таки выпустила шестиместный Sentry Civilian, взяв за основу полицейский броневик. Шасси предусмотрено от пикапа Ford F-550 Super Duty, броня защитит от калибров 7,62 (кроме СВД с термоупрочненным сердечником), а в списке опций ставшие уже джентльменским набором система ночного видения, защита от химического оружия и камеры кругового обзора. Машина, у которой внешний вид гораздо страшнее её потенциала, уже доступна для заказа всем желающим.



Базу F-550 использовали китайцы при создании ультрадорогого (2 млн. долларов) бронированного Karlmann King, внешний вид которого, по мнению авторов, перекликается с самолетами-невидимками.





Karlmann King. Источник: autonews.ru



Sentry Civilian от Inkas. Источник: motor.ru



















Conquest Knight XV на выставке в Монако. Всего выпущено 100 бронемашин. Источник: avtomaniya.com

Еще одной машиной из Канады, внешний вид который должен предупреждать окружающих о потенциале владельца, стала Conquest Knight XV. Броневик предназначен для перевозки VIP (недаром одна из презентаций прошла в Монако) и отделан внутри дорогими материалами. А вот огромный Conquest Evade, несмотря на рубленые формы кузова, броней не защищен, хотя и стоит более полумиллиона долларов.



Настоящим апофеозом ажиотажа вокруг пуленепробиваемой техники стал прототип пикапа Tesla Cybertrack, защищающий пассажиров некой ультратонкой броней из нержавеющей стали. Илон Маск снарядил машину электрическим приводом. В самом «заряженном» варианте Cybertrack разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды. Как видно на иллюстрациях, «броневые листы» располагаются на машине под рациональными углами. Tesla только готовится к производству, но, судя по предварительным заказам, США через пару-тройку лет могут наводнить скоростные бронепикапы.





Tesla Cybertrack. Источник: kod.ru

В России с бронетехникой для гражданского применения ситуация неоднозначная. С одной стороны, здесь не самый развитый рынок, так как платежеспособность потенциальных клиентов невысокая, а с другой — присутствует обширная гамма списанной демилитаризованной бронетехники. Также стоит учитывать, что в России наблюдается дефицит собственных двигателей и трансмиссий для бронетехники VIP-класса — авторы упоминаемого выше Т98 "Комбат" вынуждены были использовать зарубежные компоненты. Тем не менее гражданскую "броню" у нас может купить любой желающий. На сайте Росрезерва совсем недавно можно было приобрести даже Т-34, не говоря уже о БТР-80, БТР-КШМ и БРДМ-2 с демонтированным вооружением. Но самым недорогим бронеавтомобилем с третьим классом защиты, пригодным для гражданской эксплуатации, стал снятый с хранения ГАЗ-2330 «Тигр» – всего 3,5 млн. рублей. Менее приспособленные к обычной жизни БТР-70 и БРДМ-2, но уже прошедшие клубную подготовку, можно приобрести и за 850 тысяч. Броня на таких машинах уже не является главным фактором выбора. На первый план выходят высокая проходимость и неприхотливость.

























Расписная военная техника в парке "Патриот". Фото автора

В соответствии с главной темой статьи, посвященной «огламуриванию» бронированной техники, имеет смысл привести примеры расписной военной техники в парке «Патриот». И пусть эта экспозиция предназначена в первую очередь для подростков, сам факт сочетания несочетаемого заставляет задуматься. Необычно и ярко провести свадебное торжество? И чтобы без опостылевших белоснежных лимузинов? Тогда вам в австралийский Минчайнбери, где Грег Моррис сдаст в аренду «позолоченный» бронетранспортер. В основе его — британский FV432, созданный еще в конце 50-х годов. Хозяин удалил верхнюю часть бронекузова, соорудил кабину с пассажирским салоном и покрыл все яркой краской, отчего гусеничная машина получила имя «Золотая лихорадка». Это единственный в Австралии бронетранспортёр, допущенный до дорог общего пользования. Для эпатажа на крыше Моррис соорудил подобие обитаемой башни с бутафорской пушкой и макет прицельной оптики.Как утверждает владелец и создатель гламурного бронетранспортера, поначалу это было лишь хобби, а сейчас он имеет вполне стабильный заработок. Гусеничную машину можно арендовать с шофером (точнее, с механиком-водителем) на свадьбу, вечеринку или просто покататься. Внутри «золотого» БТР клиентов ждет многоместный комфортабельный салон, дорогая стереосистема и кинотеатр. Стоимость суточной аренды — 4000-5000 долларов. Как можно увидеть на фотографиях, на гусеницы 12-тонной «Золотой лихорадки» надеты резиновые накладки, щадящие австралийский асфальт. Решение, которому бы стоило научиться отечественным организаторам парадов на Красной площади.У Морриса это не единственный FV432 в собственности. Второй успел прославиться еще в 2007 году, когда за его рычаги сел мстительный сотрудник местного оператора связи. Он успел 15-тонной машиной повредить 20 телекоммуникационных вышек и нанести компании 27-миллионный ущерб. Полиция против бешеного БТР была беспомощна. Он в конце концов просто застрял на одном из разрушаемых объектов. Правоохранители не смогли остановить сумасшедшего за рычагами, так как его бронетранспортер сохранил бронезащиту (именно поэтому машина время от времени использовалась Моррисом для съемок в фильмах и для фотосессий). Как уверяет владелец, теперь на его машинах стоит дистанционная система отключения подачи топлива.Представленный пример не является исключением тренда гламуризации бронетехники. В настоящее время многие автопроизводители участвуют в подобных играх.Бронированная техника всегда привлекала своей маскулинностью и ощущением безопасности, а порой даже и вседозволенности на дорогах. Однако ранее раньше в моде было скрытое бронирование серийной автомобильной техники. Машины в заводских условиях или в спецателье оснащались броней так, что только специалист мог издали определить назначение техники. В настоящее время практика скрытого бронирования легковой техники сохранилась. Наиболее качественно её делают подразделения при автозаводах. Например, у Mercedes за это отвечает Guard, а в Мюнхене скрытой броней занимается BMW Security. Но в мире все больше появляется людей, готовых платить не просто за защиту, но и за демонстрацию. Например, пару лет назад из-за разгула преступности резко взлетел спрос на бронированные машины в Мексике. При этом там не особо котируются машины скрытого бронирования – местным нужны именно «брутальная» техника, в которой бронелисты выставлены напоказ. С одной стороны, это должно устрашать, а с другой — позволит киллерам заранее подготовиться к покушению и выбрать именно тот калибр, против которого броневик не устоит. Автомобили скрытого бронирования этого в какой-то степени лишены — не каждый на глаз определит уровень защиты такой техники.Но, как известно, если есть спрос, будет и предложение. Одним из наиболее спокойных (и свежих) воплощений бронированной брутальности является немецкий Invicto, построенный из Mercedes G-klasse. Сами штутгартцы не особо охотно бронировали ранее свои «Гелендвагены», делегируя это сторонним фирмам. Кстати, одно время броню на машины навешивала контора, очень далекая от автомобилей: Krauss-Maffei Wegmann. В этот раз в Штутгарте решили, что лучше ателье Brabus никто не сделает. При этом бронекапсулу в структуру кузова внедряют не после постройки машины на автозаводе, а еще до этого. Это, кстати, экономит массу гражданского броневика и повышает надежность защиты. Но специфика тюнинговой конторы Brabus никуда не делась. Invicto, или «Непобедимый», вышел с кучей внешних и внутренних ненужностей. На крыше огромный экспедиционный багажник, мощные светодиодные люстры и масса внешней бижутерии. Внутри по заказу можно установить систему ночного видения (зачем она?!), а также опускающиеся стекла передних дверей. Мало того, что сам механизм подъема/опускания тяжеленных стекол сложен и дорог, так и еще и сама логика решения спорна. Открытое окно на гражданском бронеавтомобиле во многом обесценивает саму идею защиты.Не самыми скромными бронированными машинами прославилась и российско-латвийская Dartz Motors. Мало того что машины контора производит на редкость безвкусные, так еще и объявила себя правопреемницей «Руссо-Балта». Прямо так и пишут:На сайте еще можно увидеть искусные спекуляции вокруг русской водки и черной икры. В основе части броневиков лежит российская машина Т-98 «Комбат», разработанная в Санкт-Петербурге фирмой «Автокад». Внедорожник базируется на агрегатах General Motors и, по большому счету, является российским аналогом Humvee. И если «Автокад», который до сих пор выпускает различные вариации Т-98, еще не потерял чувство стиля, то Dartz на его базе ушел от этого далеко.Dartz Prombron Dictator очень похож в раскраске на гусеничный свадебный БТР из Австралии, только вот бронироваться может по стандарту STANAG NATO L3/4. А это позволяет выдерживать пулю из ДШК. Саша Бэрон Коэн разъезжал на таком в фильме «Диктатор». Dartz Prombron был изготовлен еще и в специальной модификации «для леди» — до такого они додумались первыми в мире. Ходят слухи, что в комплектации бронемашины были очень фривольные аксессуары. Была у Dartz Motor история, попахивающая еще более черным пиаром. Дональду Трампу по поводу его инаугурации предложили проект эпатажного «золотого трампомобиля» — Trumpmobile. В основе этой техники уже лежал Mercedes-Benz GL-klasse, а кузов был переделан из собственного броневика Black Shark. Трамп, естественно, проигнорировал возможность пересесть в уродца.По мотивам американского военного вертолета в Латвии в конце прошлого года сработали Black Stallion, пожалуй, наиболее органичный автомобиль компании, если так можно сказать о продукции этой фирмы. Но и здесь можно заказать бронированный по В7+ «золотой» броневик в исполнении Aladeen Edition. Как и шестиколесный вариант, который почему-то объявляется наследником «Руссо-Балтов» с кузовами ландо. Сложно понять, зачем этому бронированному монстру мягкий складной верх. Сейчас на подходе Dartz «Черный аллигатор», очевидно, на базе внедорожника Rolls-Royce.Надо ли упоминать, что стоимость подобных машин нередко приближается к миллиону долларов, а в оснащении используются самые экзотические материалы? И, что удивительно, компания находит своих покупателей на всех континентах.Слава Dartz, очевидно, не дает покоя американцам. В Калифорнии несколько лет назад стартовал проект Rezvani, призванный в гламурную бронебрутальность добавить армейского шика. В основе единственной модели Tank лежит Jeep Wrangler, который условно ведет свою родословную от легендарного Willis, а двигатель можно установить от сумасшедшего Dodge Challenger SRT Demon да еще и с форсированием до 1000 л. с. Rezvani Tank в варианте Military Edition бронирован по категории В7, оснащен тепловизором и системой постановки дымовых помех. Противогазы входят в штатную комплектацию машины: они позволят в случае чего пройти через зараженную местность. Но главным бонусом (в 2,5 тысячи долларов) стало экранированное электрооборудование, позволяющее защититься от электромагнитного импульса ядерного взрыва. В самом навороченном исполнении этот лютый броневик стоит около 400 тысяч долларов. Абсурдная избыточность функционала этого «Танка» поражает. Где хозяин рассчитывает применять свою технику?Канадская Inkas Armored, которая ранее не была замечена в выпуске эпатажных машин, все-таки выпустила шестиместный Sentry Civilian, взяв за основу полицейский броневик. Шасси предусмотрено от пикапа Ford F-550 Super Duty, броня защитит от калибров 7,62 (кроме СВД с термоупрочненным сердечником), а в списке опций ставшие уже джентльменским набором система ночного видения, защита от химического оружия и камеры кругового обзора. Машина, у которой внешний вид гораздо страшнее её потенциала, уже доступна для заказа всем желающим.Базу F-550 использовали китайцы при создании ультрадорогого (2 млн. долларов) бронированного Karlmann King, внешний вид которого, по мнению авторов, перекликается с самолетами-невидимками.Еще одной машиной из Канады, внешний вид который должен предупреждать окружающих о потенциале владельца, стала Conquest Knight XV. Броневик предназначен для перевозки VIP (недаром одна из презентаций прошла в Монако) и отделан внутри дорогими материалами. А вот огромный Conquest Evade, несмотря на рубленые формы кузова, броней не защищен, хотя и стоит более полумиллиона долларов.Настоящим апофеозом ажиотажа вокруг пуленепробиваемой техники стал прототип пикапа Tesla Cybertrack, защищающий пассажиров некой ультратонкой броней из нержавеющей стали. Илон Маск снарядил машину электрическим приводом. В самом «заряженном» варианте Cybertrack разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды. Как видно на иллюстрациях, «броневые листы» располагаются на машине под рациональными углами. Tesla только готовится к производству, но, судя по предварительным заказам, США через пару-тройку лет могут наводнить скоростные бронепикапы.В России с бронетехникой для гражданского применения ситуация неоднозначная. С одной стороны, здесь не самый развитый рынок, так как платежеспособность потенциальных клиентов невысокая, а с другой — присутствует обширная гамма списанной демилитаризованной бронетехники. Также стоит учитывать, что в России наблюдается дефицит собственных двигателей и трансмиссий для бронетехники VIP-класса — авторы упоминаемого выше Т98 "Комбат" вынуждены были использовать зарубежные компоненты. Тем не менее гражданскую "броню" у нас может купить любой желающий. На сайте Росрезерва совсем недавно можно было приобрести даже Т-34, не говоря уже о БТР-80, БТР-КШМ и БРДМ-2 с демонтированным вооружением. Но самым недорогим бронеавтомобилем с третьим классом защиты, пригодным для гражданской эксплуатации, стал снятый с хранения ГАЗ-2330 «Тигр» – всего 3,5 млн. рублей. Менее приспособленные к обычной жизни БТР-70 и БРДМ-2, но уже прошедшие клубную подготовку, можно приобрести и за 850 тысяч. Броня на таких машинах уже не является главным фактором выбора. На первый план выходят высокая проходимость и неприхотливость.В соответствии с главной темой статьи, посвященной «огламуриванию» бронированной техники, имеет смысл привести примеры расписной военной техники в парке «Патриот». И пусть эта экспозиция предназначена в первую очередь для подростков, сам факт сочетания несочетаемого заставляет задуматься. Евгений Федоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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