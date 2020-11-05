Гладко стелют: в Думе изучают вопрос ужесточения правил оборота оружия

Госдума изучает вопрос об ужесточении правил оборота оружия в России. Как выяснили «Известия», речь идет о том, чтобы уравнять требования к владению нарезным и гладкоствольным средствами. Как считают в парламенте, сегодня из-за технологии производства разница между этими двумя видами оружия нивелировалась. Об этом говорится в техзадании исследования, размещенном на сайте госзакупок, авторы которого должны подготовить свои рекомендации. Если они будут приняты, то коснутся свыше 5 млн россиян. Всего нижняя палата разметила 14 тендеров по различным отраслям, на которые до конца года потратит свыше 30 млн рублей.

Юридическая фикция

Рынок гражданского нарезного оружия в настоящее время ограничен требованием к его владельцам. Они должны иметь пятилетний стаж использования гладкоствольного оружия. Производители с начала 1990-х годов предпринимают усилия для обхода этого ограничения. Об этом говорится в техзадании исследования Госдумы «Совершенствование законодательного регулирования оборота гражданского оружия и патронов к нему» (документы есть в распоряжении «Известий»).

«С целью обхода установленного законом ограничения оружейники при производстве гражданского гладкоствольного оружия стали использовать разработанную Чарльзом Ланкастером технологию овально-винтовальной сверловки ствола — «сверловка Ланкастера». Это обеспечивает более высокую скорость пули и значительно повышает кучность и точность стрельбы, что позволило приблизить характеристики гражданского «условно гладкоствольного» оружия вплотную к гражданскому нарезному», — выразили обеспокоенность в нижней палате.

Как подчеркивается в документах, «в результате этого пятилетний стаж владения гражданским гладкоствольным оружием, обязательный для получения разрешения на приобретение нарезного оружия, превратился в юридическую фикцию». Притом что официально российским законодательством установлен запрет на оборот гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к огнестрельному оружию с нарезным стволом.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Цель исследования, которое проведет МГУ до конца года за 1,05 млн рублей, — анализ и разработка предложений по совершенствованию законодательного регулирования оборота гражданского оружия и патронов к нему. Как пояснили «Известиям» в Госдуме, речь может идти о новых ограничениях для владения гладкоствольным оружием, численность которого на руках у россиян, согласно данным официальной статистики Росгвардии за 2019 год, составила 4,4 млн единиц. Всего россияне владеют около 6,6 млн различных видов оружия. В их числе: 969 807 единиц нарезного оружия, 925 447 — ограниченного поражения, а также 309 509 газовых пистолетов и револьверов и 5557 единиц мощного пневматического оружия. Весь этот арсенал принадлежит около 3,9 млн человек.

— Логика такого регулирования в том, что гражданам, прежде чем начать заниматься высокоточной стрельбой, лучше сначала наработать навыки на гладкоствольном оружии и заслужить доверие контролирующих органов своим безупречным соблюдением всех правил в течение пяти лет. Нарезное оружие — это более серьезный вид вооружения, оно обладает большей дальностью стрельбы и большими поражающими способностями, — пояснил «Известиям» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, исследование должно установить: обладают ли ружья со стволами «Ланкастер» теми же тактико-техническими характеристиками, что и нарезные ружья. Первые модели поступили в Россию более 20 лет назад, и они довольно распространены, отметил парламентарий.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Так вот, надо не только понять, близки ли эти виды оружия друг другу по своим параметрам, но и решить, целесообразно ли вводить те или иные ограничения и запреты, — подчеркнул Выборный.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин убежден, что действующих ограничений для владельцев оружия в России и так уже достаточно, а новые могут приниматься в интересах крупных производителей, которые заинтересованы в росте цен.

— Я кадровый офицер, ветеран боевых действий, когда столкнулся с приобретением охотничьего ружья, плюнул и оставил эту затею до лучших времен. Набор мероприятий, которые должен пройти человек, чтобы получить оружие, достаточно велик, чтобы их смог пройти гражданин, который не соответствует установленным государством критериям, — заявил «Известиям» депутат.

От алиментов до Парижского соглашения

Всего до конца года ГД проведет 14 различных исследований, на которые, по подсчетам «Известий», потратит более 30 млн рублей. Например, еще одна актуальная проблема, которой обеспокоены в парламенте, — неплатежи алиментов. Как отметили в нижней палате, для тех, кто их не перечисляет, уже установлен ряд ограничений, однако уклонение от выплат продолжает носить массовый характер. По статистике службы судебных приставов, которую приводят в нижней палате, в первом полугодии 2019-го в ведомстве находилось 1,2 млн судебных решений о взыскании алиментов на общую сумму 167 млрд рублей. Свои предложения по исправлению ситуации за 2,2 млн рублей должна будет представить Саратовская юридическая академия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сразу три исследования по заказу ГД до конца года проведет Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина. Во-первых, там изучат проблему роста бюрократической нагрузки на работников социальной сферы из-за нацпроектов. Как отмечают в Госдуме, дублирование ими излишней отчетности замедляет процесс работы и делает ее затруднительной. За 2,6 млн рублей исследователям необходимо будет подготовить предложения по урегулированию ситуации.

Еще за 2,5 млн рублей университет займется исправлением действующего законодательства, обеспечивающего развитие курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Как считают в парламенте, в этой сфере сегодня отсутствует механизм государственно-частного партнерства, направленный на развитие социально значимых проектов. Кроме того, до сих пор не находят отражения в законодательстве многие виды туризма, в том числе экологический.

Также университет выиграл самый большой тендер нижней палаты на 7 млн рублей. За эту сумму будет проведен мониторинг правоприменения трех законов на федеральном и региональных уровнях, которые предложит ГД. О каких именно документах идет речь, в госзакупке не уточняется.

А вот Высшая школа экономики за 3,05 млн рублей будет разбираться с правовым регулированием ТЭК в связи с реализацией Россией Парижского соглашения, а также за 2,38 млн — выработкой рекомендаций по совершенствованию законодательства в области промышленной безопасности в сравнении с системами стран Евросоюза, США, Японии, Германии и Южной Кореи.

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Как сообщали «Известия» ранее, этим летом нижняя палата уже потратила на исследования порядка 15 млн рублей. Активно занималась исследовательской деятельностью ГД и в прошлом году. Только на изучение от ВЦИОМа своей эффективности парламент потратил 9,5 млн рублей. Эксперты считают, что эти суммы некритичны по сравнению с последствиями, которые могут возникнуть в случае принятия непродуманных законов.

— Действительно, чтобы получить компетентное решение проблемы, приходится платить немалые суммы. Можно сэкономить и не делать этого, но на исправление последствий после того или иного непродуманного закона может потребоваться гораздо больше денег, — заявил «Известиям» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

С этим согласен директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. По его мнению, необходимо на уровне правительства и Госдумы запретить органам разрабатывать стратегии, программы, законы и другие документы без предварительного научного изучения. У них самих, как правило, компетенции для этого не хватает, поэтому чаще всего такие самостоятельные «разработки» оказываются неэффективными и требуют корректировок сразу после принятия, подчеркнул эксперт.