Гладко было на бумаге. Как правительству сократить число бедных в стране • 38 • Аналитика Нуждающихся станет меньше, но обеспеченных не прибавится

Кажется, мы наконец-то дожили до светлых дней: в России решили бороться с бедностью! Хотя…









Нет, давайте не будем радоваться раньше времени: пока ничего не решили. А если решат, то бороться будут весьма специфическими средствами – множество россиян просто выпишут из категории «нуждающиеся» и помощь им оказывать перестанут. Таким образом планируется сэкономить немало средств и направить их на помощь тем, кто действительно в ней нуждается.



Замечательно? Да, с этим трудно не согласиться. Причем план очень хорош ещё и тем, что на первом этапе можно не останавливаться – за одним сокращением можно провести второе, потом третье и так далее, до бесконечности. Пока в России не исчезнет последний нуждающийся. Причем придраться будет почти не к чему – вроде и с бедностью боремся, и о людях заботимся, и кому-то даже что-то повышаем. Возможно, народу даже понравится: согласитесь, ведь раздражает, когда кто-то получает деньги совершенно зря, а тебе из-за него недоплачивают?



Немного о самой инициативе. В рамках некоего пилотного проекта, направленного на снижение числа малоимущих в России, в регионы из Минтруда ушло соответствующее распоряжение: изучить, поднять статистику, разобраться и подготовить соответствующие предложения. Региональные власти, конечно же, своевременно и компетентно отчитались перед упомянутым выше ведомством, почти в один голос заявив, что было бы неплохо пересмотреть «критерии нуждаемости». А то, мол, несправедливо получается – у одного суп жидок, а у другого жемчуг мелок. Но оба, в общем, нуждающиеся, ибо нужда, строго говоря, у каждого все-таки есть.



Однако странно, что власти Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областей, своевременно и компетентно отчитавшиеся перед Минтрудом, почти в один голос акцентировали свое внимание именно на этой проблеме. Неужели у нас в принципе нет других способов борьбы с бедностью?



Я, как тот наивный чукотский юноша, считал и считаю, что для борьбы с бедностью необходимо в первую очередь обеспечивать в стране занятость и повышать зарплаты. Ну есть в этом какая-то логика, согласитесь. Соответственно, от чиновников упомянутых ведомств хотелось услышать какие-то здравые вещи вроде ограничения трудовой миграции, ужесточения законодательства в области контроля за оплатой труда, стимулирования производства в регионах и так далее. Но нет, вдруг все дружно вспомнили про «критерии нуждаемости»…



Критерий критерию рознь

Теперь о самих критериях, которые позволят чиновникам решить, так ли нуждается человек, что ему нужно помогать, или он способен решать свои проблемы самостоятельно. Например, это может быть некая недвижимость. Вот есть у тебя, например, вторая квартира, так ты будь добр, продай её или сдай, научись с умом использовать этот актив. А если у тебя всего лишь доля в какой-нибудь гостинке, которую ты и продать не можешь, чтобы не создать проблем кому-то из своих близких (например, в квартире живет бывшая жена с твоим ребенком, и, продав свою долю, ты потенциально подставляешь своего ребенка под невыгодный размен или ещё какую-нибудь «жесть» с нечистоплотными риэлторами), и сдать не можешь тоже?



Также таким критерием для чиновников может стать земельный участок. Огородик держишь, буржуй? Садик на даче разбил? Свинку выкармливаешь? Жируешь, когда у олигархов из-за санкций предпоследние миллиарды вот-вот растают? Так вот же: нет тебе больше ни субсидий, ни дотаций, живи на одну зарплату (которую не платят иногда месяцами).



Странность такого подхода состоит ещё и в том, что он далеко не всегда ведет к победе над бедностью. Ну, заставили вы бабушку продать долю в коммуналке, и даже допустим, что её при этом не обманули и не убили. Что, она станет от этого богаче? Нет, она лишь на время станет чуть более обеспеченной и на протяжении месяцев или нескольких лет сможет тратить деньги на то, чего раньше позволить себе не могла. Дальше, увы, все вернется на круги своя, и она снова станет бедной и нуждающейся почти во всем.



То есть это вообще не способ борьбы с бедностью. Равно как считать, что земельный участок в российском Нечерноземье или на Дальнем Востоке может нормально прокормить семью. Опыт подсказывает, что более-менее стабильно с него можно получать несколько мешков картошки и пару ведер огурцов. Дальше уже как «зона рискованного земледелия» распорядится…



Они не лают, не кусаются

Понятно, что денег на всех не хватает и нашим государственным мужам хотелось бы и рыбку съесть, и на велосипеде прокатиться. То есть и обеспечить какую-то «сильную отчетность», чтобы показать реальное уменьшение количества бедных в стране, и никого сильно при этом не обидеть. Точнее, никого из тех, кто может сильно и больно укусить в ответ – чиновников, например, или обитателей российского списка журнала «Форбс». С ними связываться боязно, куда как проще и безопаснее пнуть тех же нуждающихся, у которых нет карманной армии журналистов и связей где-то «на самом верху».



А ведь именно в сторону госслужащих и наиболее обеспеченных россиян и должны были, по идее, смотреть те, кто борется с бедностью. Необходимость введения прогрессивного налога на доход давно уже стала притчей во языцех. Но нам каждый раз отвечают – извините, мы не умеем собирать налоги, поэтому их повышение немедленно приведет к большим потерям для бюджета!





Так, может, проще все-таки научиться наконец их собирать? Ведь хотим мы того, или нет, а когда-то этим придется заняться. Или те, кто принимает подобные решения, думают лишь о шкурных интересах, ведь понимают, что самим придется платить по максимальной ставке? Понятно, что в случае нормализации налогового законодательства по европейскому образцу, где ставка прогрессивного налога доходит до 75% (во Франции, например), будет гораздо меньше иностранцев, желающих стать россиянами. Возможно, Жерар Депардье даже продаст квартиру в Саранске и уедет в Катманду…



Но все-таки в первую очередь нам необходимо добиться того, чтобы в России хорошо чувствовали себя россияне. И если это идет вразрез с интересами вышедших в тираж великих (признаю!) актеров – что ж, тем хуже для этих актеров.



Денег у нас полно. А вот ума нету

Это направление, где можно собрать много денег. А есть ещё одно, где их можно ещё больше сэкономить, – госуправление. По некоторым оценкам, количество государственных служащих в стране превысило шесть миллионов человек. Почему использована такая формулировка, как «по некоторым оценкам»? А это как раз неудивительно – даже Росстату сложно их всех подсчитать. Но чтобы было понятнее: это депутаты всех уровней (24 тысячи муниципалитетов) с аппаратами и обслугой. Управленцы, от правительства и АП до мэров и глав сельских муниципалитетов – тоже многие и многие сотни тысяч с обслугой и т.д. Судебный корпус, милиция и прокуратура, теперь вот ещё и Росгвардия – нужные, но все-таки требующие серьезной оптимизации структуры. Различные фонды – пенсионный, страховые и социальные – тоже, по некоторым данным, до полутора миллионов человек. И так далее, и несть им числа и счету.



Даже в СССР, который не без оснований считался царством бюрократии и одним из рекордсменов по количеству чиновников, их было 72 на 10000 населения. Сейчас же их стало 108 человек на 10000 населения. И самое поразительное, что чиновничья братия не боится никаких кампаний, никаких сокращений и окриков из Москвы – плодятся как на дрожжах, и нет против них методов. Может, они научились почкованием размножаться? Да не одни, а сразу с теплым, нагретым «доходным местом» для отпочковавшегося нового чинуши?



Добавим, что чиновники и депутаты, как правило, очень хорошо зарабатывают. Депутат федерального уровня до недавних пор зарабатывал, без доплат за героизм и вредность, 360 тысяч рублей в месяц. Сколько зарабатывает сейчас, у автора данных нет, но вроде как им собирались повысить зарплаты. А то, говорят, мотивация уже не та. Хотя в это трудно не поверить – что эти жалкие 360 тысяч рублей в месяц, когда только в декларациях указываются миллионы и миллионы? Атака на танкеры. Станет ли нынешний инцидент «новым тонкинским»?



В правительстве и АП средние зарплаты пониже – двести с небольшим тысяч в месяц. Но не пугайтесь – это именно средние зарплаты, где подсчитаны и доходы самого низового звена «обслуги». Понятно, что чиновники высшего звена не обделены доходами, а их дети не голодают в своих английских закрытых школах.



Вот тут бы наш Минтруд поискал доходы для борьбы с бедностью. А то раздувать штаты и создавать министерства и госкорпорации по каждому ничтожному поводу мы мастера, а качество государственного управления как было на низком уровне, так там же и остается. Так что смело можно сокращать и вдвое, и втрое – хуже не будет, и малоимущие ещё поживут…



По слухам, пока эта инициатива встречена наверху настороженно. Оно и понятно: пенсионная реформа ещё у всех на слуху, её последствия до сих пор икаются многим. Затеять сейчас ещё и такую вот «бумажную резню» бедных может оказаться, мягко говоря, себе дороже.



Но ведь и в пенсионную реформу никто до конца не верил. Ведь и тогда предлагали поискать деньги в других «черных дырах», в частности, в расходах на госслужащих и с помощью введения прогрессивного подоходного налога.



Но тогда нас не услышали и реформу все-таки провели. Так что ничему не удивляемся и держимся за карманы покрепче… Кажется, мы наконец-то дожили до светлых дней: в России решили бороться с бедностью! Хотя…Нет, давайте не будем радоваться раньше времени: пока ничего не решили. А если решат, то бороться будут весьма специфическими средствами – множество россиян просто выпишут из категории «нуждающиеся» и помощь им оказывать перестанут. Таким образом планируется сэкономить немало средств и направить их на помощь тем, кто действительно в ней нуждается.Замечательно? Да, с этим трудно не согласиться. Причем план очень хорош ещё и тем, что на первом этапе можно не останавливаться – за одним сокращением можно провести второе, потом третье и так далее, до бесконечности. Пока в России не исчезнет последний нуждающийся. Причем придраться будет почти не к чему – вроде и с бедностью боремся, и о людях заботимся, и кому-то даже что-то повышаем. Возможно, народу даже понравится: согласитесь, ведь раздражает, когда кто-то получает деньги совершенно зря, а тебе из-за него недоплачивают?Немного о самой инициативе. В рамках некоего пилотного проекта, направленного на снижение числа малоимущих в России, в регионы из Минтруда ушло соответствующее распоряжение: изучить, поднять статистику, разобраться и подготовить соответствующие предложения. Региональные власти, конечно же, своевременно и компетентно отчитались перед упомянутым выше ведомством, почти в один голос заявив, что было бы неплохо пересмотреть «критерии нуждаемости». А то, мол, несправедливо получается – у одного суп жидок, а у другого жемчуг мелок. Но оба, в общем, нуждающиеся, ибо нужда, строго говоря, у каждого все-таки есть.Однако странно, что власти Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областей, своевременно и компетентно отчитавшиеся перед Минтрудом, почти в один голос акцентировали свое внимание именно на этой проблеме. Неужели у нас в принципе нет других способов борьбы с бедностью?Я, как тот наивный чукотский юноша, считал и считаю, что для борьбы с бедностью необходимо в первую очередь обеспечивать в стране занятость и повышать зарплаты. Ну есть в этом какая-то логика, согласитесь. Соответственно, от чиновников упомянутых ведомств хотелось услышать какие-то здравые вещи вроде ограничения трудовой миграции, ужесточения законодательства в области контроля за оплатой труда, стимулирования производства в регионах и так далее. Но нет, вдруг все дружно вспомнили про «критерии нуждаемости»…Теперь о самих критериях, которые позволят чиновникам решить, так ли нуждается человек, что ему нужно помогать, или он способен решать свои проблемы самостоятельно. Например, это может быть некая недвижимость. Вот есть у тебя, например, вторая квартира, так ты будь добр, продай её или сдай, научись с умом использовать этот актив. А если у тебя всего лишь доля в какой-нибудь гостинке, которую ты и продать не можешь, чтобы не создать проблем кому-то из своих близких (например, в квартире живет бывшая жена с твоим ребенком, и, продав свою долю, ты потенциально подставляешь своего ребенка под невыгодный размен или ещё какую-нибудь «жесть» с нечистоплотными риэлторами), и сдать не можешь тоже?Также таким критерием для чиновников может стать земельный участок. Огородик держишь, буржуй? Садик на даче разбил? Свинку выкармливаешь? Жируешь, когда у олигархов из-за санкций предпоследние миллиарды вот-вот растают? Так вот же: нет тебе больше ни субсидий, ни дотаций, живи на одну зарплату (которую не платят иногда месяцами).Странность такого подхода состоит ещё и в том, что он далеко не всегда ведет к победе над бедностью. Ну, заставили вы бабушку продать долю в коммуналке, и даже допустим, что её при этом не обманули и не убили. Что, она станет от этого богаче? Нет, она лишь на время станет чуть более обеспеченной и на протяжении месяцев или нескольких лет сможет тратить деньги на то, чего раньше позволить себе не могла. Дальше, увы, все вернется на круги своя, и она снова станет бедной и нуждающейся почти во всем.То есть это вообще не способ борьбы с бедностью. Равно как считать, что земельный участок в российском Нечерноземье или на Дальнем Востоке может нормально прокормить семью. Опыт подсказывает, что более-менее стабильно с него можно получать несколько мешков картошки и пару ведер огурцов. Дальше уже как «зона рискованного земледелия» распорядится…Понятно, что денег на всех не хватает и нашим государственным мужам хотелось бы и рыбку съесть, и на велосипеде прокатиться. То есть и обеспечить какую-то «сильную отчетность», чтобы показать реальное уменьшение количества бедных в стране, и никого сильно при этом не обидеть. Точнее, никого из тех, кто может сильно и больно укусить в ответ – чиновников, например, или обитателей российского списка журнала «Форбс». С ними связываться боязно, куда как проще и безопаснее пнуть тех же нуждающихся, у которых нет карманной армии журналистов и связей где-то «на самом верху».А ведь именно в сторону госслужащих и наиболее обеспеченных россиян и должны были, по идее, смотреть те, кто борется с бедностью. Необходимость введения прогрессивного налога на доход давно уже стала притчей во языцех. Но нам каждый раз отвечают – извините, мы не умеем собирать налоги, поэтому их повышение немедленно приведет к большим потерям для бюджета!Так, может, проще все-таки научиться наконец их собирать? Ведь хотим мы того, или нет, а когда-то этим придется заняться. Или те, кто принимает подобные решения, думают лишь о шкурных интересах, ведь понимают, что самим придется платить по максимальной ставке? Понятно, что в случае нормализации налогового законодательства по европейскому образцу, где ставка прогрессивного налога доходит до 75% (во Франции, например), будет гораздо меньше иностранцев, желающих стать россиянами. Возможно, Жерар Депардье даже продаст квартиру в Саранске и уедет в Катманду…Но все-таки в первую очередь нам необходимо добиться того, чтобы в России хорошо чувствовали себя россияне. И если это идет вразрез с интересами вышедших в тираж великих (признаю!) актеров – что ж, тем хуже для этих актеров.Это направление, где можно собрать много денег. А есть ещё одно, где их можно ещё больше сэкономить, – госуправление. По некоторым оценкам, количество государственных служащих в стране превысило шесть миллионов человек. Почему использована такая формулировка, как «по некоторым оценкам»? А это как раз неудивительно – даже Росстату сложно их всех подсчитать. Но чтобы было понятнее: это депутаты всех уровней (24 тысячи муниципалитетов) с аппаратами и обслугой. Управленцы, от правительства и АП до мэров и глав сельских муниципалитетов – тоже многие и многие сотни тысяч с обслугой и т.д. Судебный корпус, милиция и прокуратура, теперь вот ещё и Росгвардия – нужные, но все-таки требующие серьезной оптимизации структуры. Различные фонды – пенсионный, страховые и социальные – тоже, по некоторым данным, до полутора миллионов человек. И так далее, и несть им числа и счету.Даже в СССР, который не без оснований считался царством бюрократии и одним из рекордсменов по количеству чиновников, их было 72 на 10000 населения. Сейчас же их стало 108 человек на 10000 населения. И самое поразительное, что чиновничья братия не боится никаких кампаний, никаких сокращений и окриков из Москвы – плодятся как на дрожжах, и нет против них методов. Может, они научились почкованием размножаться? Да не одни, а сразу с теплым, нагретым «доходным местом» для отпочковавшегося нового чинуши?Добавим, что чиновники и депутаты, как правило, очень хорошо зарабатывают. Депутат федерального уровня до недавних пор зарабатывал, без доплат за героизм и вредность, 360 тысяч рублей в месяц. Сколько зарабатывает сейчас, у автора данных нет, но вроде как им собирались повысить зарплаты. А то, говорят, мотивация уже не та. Хотя в это трудно не поверить – что эти жалкие 360 тысяч рублей в месяц, когда только в декларациях указываются миллионы и миллионы?В правительстве и АП средние зарплаты пониже – двести с небольшим тысяч в месяц. Но не пугайтесь – это именно средние зарплаты, где подсчитаны и доходы самого низового звена «обслуги». Понятно, что чиновники высшего звена не обделены доходами, а их дети не голодают в своих английских закрытых школах.Вот тут бы наш Минтруд поискал доходы для борьбы с бедностью. А то раздувать штаты и создавать министерства и госкорпорации по каждому ничтожному поводу мы мастера, а качество государственного управления как было на низком уровне, так там же и остается. Так что смело можно сокращать и вдвое, и втрое – хуже не будет, и малоимущие ещё поживут…По слухам, пока эта инициатива встречена наверху настороженно. Оно и понятно: пенсионная реформа ещё у всех на слуху, её последствия до сих пор икаются многим. Затеять сейчас ещё и такую вот «бумажную резню» бедных может оказаться, мягко говоря, себе дороже.Но ведь и в пенсионную реформу никто до конца не верил. Ведь и тогда предлагали поискать деньги в других «черных дырах», в частности, в расходах на госслужащих и с помощью введения прогрессивного подоходного налога.Но тогда нас не услышали и реформу все-таки провели. Так что ничему не удивляемся и держимся за карманы покрепче… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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